비닐·플라스틱 비용 떠넘겼나···공정위, LG생건 등 포장재업체 직권 조사

공정거래위원회가 중동 전쟁으로 석유화학 제품 가격이 오르는 가운데 포장재 업계에서 비용 인상분을 수급사업자에게 전가하고 있지 않은지 조사에 나섰다.

31일 업계에 따르면 공정위는 하도급대금 연동제와 관련된 위반 사항을 확인하기 위해 LG생활건강·애경산업·아모레퍼시픽·농심·롯데웰푸드 등 5개 업체를 대상으로 직권조사를 개시했다.

주병기 공정위원장은 이날 오전 국무회의에서 “비닐·플라스틱 포장재 등을 대량 발주하는 5개 식품·화장품·세제 업체의 하도급대금 연동제 위반 여부에 대해 현장조사를 개시했다”고 밝혔다.

공정위는 5개 사 제품에 사용되는 용기를 제조하는 중소기업이 합성수지 가격 인상분을 부당하게 부담하고 있는 게 아닌지 들여다보는 것으로 알려졌다.

하도급법은 원사업자가 수급사업자에게 제조 등을 위탁하는 경우 하도급대금 연동 대상물과 조정 요건 등 주요 사항을 서면 등으로 약정토록 한다.

하도급대금 연동제는 주요 원재료 가격이 일정 수준 이상으로 바뀌면 이를 납품가에도 반영하는 제도다. 연동제를 맺었다면 원사업자가 가격 인상분을 부담해야 한다는 뜻이다.

공정위는 전날에도 페인트 업계의 담합 의혹을 포착해 현장 조사에 착수한 바 있다.