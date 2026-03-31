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본문 요약

유튜버 쯔양을 상대로 허위 사실을 유포하고 사생활을 폭로하는 내용의 영상을 지속해 방송한 유튜브 채널 가로세로연구소 운영자 김세의씨가 재판에 넘겨졌다.

서울중앙지검 여성아동범죄조사2부는 김씨를 정보통신망법 위반, 스토킹처벌법 위반, 협박 등 혐의로 31일 불구속 기소했다고 밝혔다.

김씨는 후원계좌를 통한 모금 등 수익창출을 위해 쯔양의 사생활을 이용해 자극적인 콘텐츠를 제작·유포한 혐의를 받는다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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‘쯔양 스토킹·명예훼손·협박’ 가세연 김세의 재판행···검찰, 불구속 기소

입력 2026.03.31 18:43

수정 2026.03.31 19:11

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  • 유선희 기자

  • 기사를 재생 중이에요

유튜브 채널 ‘가로세로연구소’ 운영자 김세의씨. 연합뉴스

유튜브 채널 ‘가로세로연구소’ 운영자 김세의씨. 연합뉴스

유튜버 쯔양(본명 박정원)을 상대로 허위 사실을 유포하고 사생활을 폭로하는 내용의 영상을 지속해 방송한 유튜브 채널 가로세로연구소(가세연) 운영자 김세의씨가 재판에 넘겨졌다.

서울중앙지검 여성아동범죄조사2부(부장검사 박지나)는 김씨를 정보통신망법 위반(명예훼손), 스토킹처벌법 위반, 협박 등 혐의로 31일 불구속 기소했다고 밝혔다.

김씨는 후원계좌를 통한 모금 등 수익창출을 위해 쯔양의 사생활을 이용해 자극적인 콘텐츠를 제작·유포한 혐의를 받는다. 또 쯔양에게 이에 대한 해명방송을 강요하며 악의적인 비방을 한 것으로도 조사됐다.

이번 사건은 2024년 7월 쯔양 측이 서울 강남경찰서에 고소하면서 수사가 시작됐다. 강남서는 이듬해 2월 김씨를 불송치 결정했다. 그러나 쯔양 측에서 추가 고소와 이의신청 등을 하면서 검찰이 경찰에 보완수사를 요구했다. 이후 경찰은 지난해 9월 김씨를 검찰에 불구속 송치했고, 이날 검찰이 김씨를 재판에 넘겼다.

검찰 관계자는 “파급력이 큰 온라인 공간에서 ‘대중의 관심사’ 또는 ‘사적 제재’라는 명분으로 피해자의 인격권을 심각하게 침해하는 악성 콘텐츠 유포사범에 엄정 대응하겠다”고 밝혔다.

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