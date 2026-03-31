공공부문 차량 2부제 검토···위기 ‘경계’로 격상시 민간 5부제 가능성도

중동 전쟁 장기화로 에너지 수급 불안이 커지면서 정부가 공공기관 차량 5부제를 2부제(홀짝제)로 강화하는 방안을 검토하고 있다.

31일 기후에너지환경부 등 관계 부처에 따르면, 정부는 원유 자원안보 위기경보가 현재 ‘주의’에서 ‘경계’로 격상될 경우 공공기관을 대상으로 승용차 2부제를 시행하는 방안을 검토 중이다. 차량 연료 사용량을 더 줄이기 위해서다.

자원안보 위기단계는 원유·석유 등 에너지 수급 불안 정도에 따라 ‘관심-주의-경계-심각’ 4단계로 구분된다. 현재는 2단계 ‘주의’가 발령된 상태다.

정부는 지난 25일 0시부터 전국 모든 공공기관을 대상으로 차량 5부제를 시행 중이다. 월요일 1·6번, 화요일 2·7번, 수요일은 3·8번, 목요일은 4·9번, 금요일은 5·0번 차량의 운행이 제한된다. 지난 26일부터는 차량 5부제 대상 범위를 경차와 하이브리드 차량까지 넓히고, 반복 위반 시 기관 차원의 징계를 내리도록 관리를 강화했다.

정부는 중동 전쟁으로 인한 에너지 위기가 지속될 경우 자원안보 위기단계를 ‘경계’로 격상하고, 기존 5부제보다 강화된 차량 2부제를 시행한다는 방침이다. 차량 2부제는 차량 번호 끝자리에 따라 운행 가능일을 나눠, 하루씩 번갈아 운행을 제한하는 제도로 ‘홀짝제’로도 불린다.

다만 정부는 차량 2부제 시행 시 공무원들의 출·퇴근 등 업무에 미치는 영향이 큰 점을 고려해, 도입 시기를 신중히 검토하고 있다. 기후부는 “공공부문 차량 2부제 시행은 아직까지 결정된 바 없다”며 “향후 관계부처 간 협의하여 결정할 예정”이라고 밝혔다.

자원안보 위기단계가 격상될 경우 차량 운행 제한 조치는 민간 부문으로까지 확대될 수 있다. 기후부는 지난 24일 에너지 절약 대책에서 자원안보위기 단계가 ‘경계’로 상향 되면 민간 부문 차량 5부제 시행을 검토하겠다고 밝혔다. 민간 차량까지 포함한 전국적인 부제가 시행된 건 1991년 걸프전이 마지막이다. 민간 5부제 대상 차량은 2370만대다.