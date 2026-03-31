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폐차장 번호판 훔친 ‘대포차’ 운전···외국인 유학생 검거

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본문 요약

폐차장에서 도난당한 번호판을 부착한 이른바 '대포차'를 무면허로 운전하다 사고를 낸 외국인 유학생이 경찰에 붙잡혔다.

경찰은 사고 차량 번호판이 지난 2월 3일 충북 음성의 한 폐차장에서 도난된 사실을 확인하고 수사를 이어왔다.

A씨는 경찰 조사에서 "대포차인 것은 알았지만 번호판을 훔치지는 않았다"고 진술한 것으로 전해졌다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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폐차장 번호판 훔친 ‘대포차’ 운전···외국인 유학생 검거

입력 2026.03.31 19:34

  • 김현수 기자

  • 기사를 재생 중이에요

경찰 마크. 경향신문 자료사진

경찰 마크. 경향신문 자료사진

폐차장에서 도난당한 번호판을 부착한 이른바 ‘대포차’를 무면허로 운전하다 사고를 낸 외국인 유학생이 경찰에 붙잡혔다.

광주 북부경찰서는 절도, 공기호부정사용, 도로교통법 및 자동차손해배상보장법 위반 혐의로 우즈베키스탄 국적 20대 A씨를 붙잡아 조사하고 있다고 31일 밝혔다.

지역 한 대학 외국인 유학생이던 A씨는 지난 6일 오전 1시쯤 광주 북구 동운고가에서 무면허 상태로 차적이 말소된 차량을 운전하다 접촉사고를 낸 혐의를 받고 있다.

A씨는 당시 자동차보험에도 가입하지 않은 상태에서 사고를 낸 뒤 별다른 조치 없이 현장을 이탈했다. 이후 피해 운전자의 신고로 수사에 나선 경찰은 전날 오후 북구 신안동 한 도로에서 A씨를 검거했다.

경찰은 사고 차량 번호판이 지난 2월 3일 충북 음성의 한 폐차장에서 도난된 사실을 확인하고 수사를 이어왔다.

A씨는 경찰 조사에서 “대포차인 것은 알았지만 번호판을 훔치지는 않았다”고 진술한 것으로 전해졌다.

경찰은 A씨가 타인으로부터 대포차를 입수한 정황을 확인하고 구속영장 신청을 검토하고 있다.

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