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본문 요약

도널드 트럼프 미국 대통령이 호르무즈 해협이 상당 부분 봉쇄돼 있더라도 대이란 군사작전을 끝낼 의향이 있다는 뜻을 참모들에게 밝혔다는 보도가 나왔다.

호르무즈 봉쇄의 원인을 제공한 미국이 사태를 해결하지 않고 철수할 경우 유럽과 걸프 국가 등에 해협 재개방 책임의 불똥이 튈 수 있다는 우려가 제기된다.

30일 월스트리트저널에 따르면 최근 트럼프 대통령과 참모들은 미국이 호르무즈 재개방 작전을 벌이면 전쟁이 6주 이상 장기화할 것으로 판단했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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호르무즈 닫힌 채 트럼프만 발 빼나…참모진에 “군사작전 끝낼 의향 있다”

입력 2026.03.31 20:16

수정 2026.03.31 20:31

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  • 김기범 기자

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도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 29일 플로리다 팜비치 국제공항에서 전용기 에어포스원에 탑승하고 있다. 로이터연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 29일 플로리다 팜비치 국제공항에서 전용기 에어포스원에 탑승하고 있다. 로이터연합뉴스

WSJ “이란 미사일 무력화 후 종전”
해협 재개방 문제는 ‘외교적 접근’
실패 땐 유럽·걸프국에 지원 압박
전문가들 “무책임함의 극치” 지적

도널드 트럼프 미국 대통령이 호르무즈 해협이 상당 부분 봉쇄돼 있더라도 대이란 군사작전을 끝낼 의향이 있다는 뜻을 참모들에게 밝혔다는 보도가 나왔다. 호르무즈 봉쇄의 원인을 제공한 미국이 사태를 해결하지 않고 철수할 경우 유럽과 걸프 국가 등에 해협 재개방 책임의 불똥이 튈 수 있다는 우려가 제기된다.

30일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 최근 트럼프 대통령과 참모들은 미국이 호르무즈 재개방 작전을 벌이면 전쟁이 6주 이상 장기화할 것으로 판단했다. 트럼프 대통령은 4~6주 안에 전쟁을 끝낼 것이라고 공언해왔다.

이에 따라 트럼프 대통령은 이란 해군력 및 미사일 프로그램을 무력화한다는 목표만 달성하면 작전을 마무리하고, 호르무즈 재개방 문제는 이란을 외교적으로 압박해 해결해야 한다는 결론에 이르렀다고 WSJ는 전했다. 미 정부 당국자들은 외교가 실패할 경우 트럼프 정부가 유럽과 걸프 지역 동맹국들에 해협 재개방 작전에 나서라고 압박할 것이라고 했다.

실제로 트럼프 대통령은 지난 14일 한국·일본 등에 파병을 요구하면서, 호르무즈를 통해 원유를 수입하는 국가들이 유조선 호위 등 해협 재개방 작전에 기여해야 한다는 의중을 드러낸 바 있다. 미 에너지정보청에 따르면 2024년 호르무즈를 통과한 원유의 84%, 액화천연가스의 83%가 아시아 시장으로 향했다.

트럼프 대통령은 호르무즈를 열지 않으면 이란 원유 수출 기지인 하르그섬을 초토화하겠다고 위협하기도 했지만, 미 당국자들은 호르무즈를 열기 위해 무력을 사용하는 것은 트럼프 대통령의 우선순위가 아니라고 WSJ에 말했다. 스콧 베선트 미 재무장관은 이날 폭스뉴스 인터뷰에서 “시장에 (석유) 공급은 충분하다. 개별 국가들이 이란 정권과 협의하면서 매일 더 많은 선박이 호르무즈를 통과하는 것을 보고 있다”고 말해 호르무즈 재개방이 미국의 긴급한 현안이 아니라는 점을 시사했다.

전문가들은 미국이 호르무즈 봉쇄 사태를 해결하지 않은 채 철수하는 것은 무책임하다고 비판하고 있다. 수잰 멀로니 브루킹스연구소 부소장은 “미·이스라엘은 이 전쟁을 함께 시작했으므로 그 후폭풍에서 빠져나갈 수 없다”며 미군의 작전 중단은 “믿을 수 없을 정도로 무책임한 일”이라고 말했다. 그는 “에너지 시장의 성격은 본질적으로 세계적”이라며 “해협 봉쇄로 인해 이미 일어나고 있는 경제적 피해로부터 미국이 떨어져 있을 길은 없다”고 지적했다.

호르무즈는 세계 원유 수송량의 20%가 지나가는 길목이자 주요 수출입 통로다. 미·이란 전쟁이 시작된 이후 브렌트유 가격은 50% 이상 상승했다.

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