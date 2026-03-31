비축유 스와프 도입·나프타 추경 편성…정보, 자원 확보 ‘총력’

정유사 원유 확보 때 정부 ‘선대여’ 비축유 방출 최대한 늦추는 효과 나프타 수급 지원에 4695억 배정

정부가 차질을 빚고 있는 원유 수급을 위해 비축유 스와프 제도를 도입했다. 정유사가 봉쇄된 호르무즈 해협발이 아닌 대체 원유를 확보하면 국내 운송까지 걸리는 시간을 고려해 정부가 먼저 비축유를 빌려주고 이후 돌려받는 방식이다.



산업통상부는 31일 비축유 스와프 제도를 5월까지 두 달간 시행한다고 밝혔다. 정유사가 호르무즈 해협이 아닌 다른 지역을 거치는 대체 물량을 확보했다는 내용의 서류를 정부에 제출하면 산업부와 한국석유공사가 이를 검토한 뒤 비축유를 제공한다. 대체 물량이 국내에 도착하면 정유사는 석유공사 비축유 기지에 원유를 상환해야 한다.



이번 스와프는 기존 비축유 방출과는 개념이 다르다. 정유사가 대체 물량을 확보해야만 정부가 원유를 내주는 교환 방식이기 때문이다. 비축유 방출은 통상 돌려받는 시점을 특정하지 않는다.



산업부가 4개 정유사를 대상으로 사전 조사한 결과, 예상 수요가 2000만배럴이 넘는 것으로 알려졌다.



정유사가 호르무즈 해협 외 중동산 원유를 확보하면서 정부의 중동산 비축유를 빌려 갔다면 기본 대여료와 원유 상환만 하면 된다.



양기욱 산업부 산업자원안보실장은 나프타에 관해선 “여전히 수급 차질이 있는 상황”이라고 말했다. 특히 러시아산 나프타 수입과 관련해선 “실현 가능성을 확답하기 어렵다”고 했다. 미국의 일시 제재 완화가 끝나는 오는 11일까지 하역과 결제를 모두 완료해야 한다는 이유에서다.



나프타에 이어 에틸렌 등 석유화학 원료까지 수출을 제한해야 한다는 일각의 주장에는 “상대국 공급망에 영향을 미치게 될 때 생기는 반작용을 걱정하지 않을 수 없다”며 신중한 입장을 밝혔다.



산업부는 이날 나프타 수급 지원을 위해 추가경정예산 4695억원을 배정했다.

