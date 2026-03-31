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취약계층 지원 ‘급한 불 끄기’…고유가 지속 땐 ‘시한부 훈풍’

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본문 요약

정부가 역대 가장 짧은 기간에 '빚 없는 추가경정예산안'을 편성하면서 중동전쟁으로 야기된 경제 충격을 얼마나 줄일 수 있을지 주목된다.

통상 적자 국채 발행 여부를 두고 논란이 되지만 국채 발행 없이 초과 세수를 활용한 덕에 '빚 없는 추경'이 가능했다.

정부가 국채 발행 없이 초과 세수를 이용해 추경을 편성한 사례는 1998년 외환위기 이후 이번이 7번째다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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취약계층 지원 ‘급한 불 끄기’…고유가 지속 땐 ‘시한부 훈풍’

입력 2026.03.31 20:28

  • 박상영 기자

  • 기사를 재생 중이에요

추경 예산 설명하는 박홍근 장관 박홍근 기획예산처 장관(가운데)이 지난 27일 세종시 정부세종청사에서 중동사태 대응을 위한 2026년도 추가경정예산안에 대해 브리핑하고 있다. 연합뉴스

추경 예산 설명하는 박홍근 장관 박홍근 기획예산처 장관(가운데)이 지난 27일 세종시 정부세종청사에서 중동사태 대응을 위한 2026년도 추가경정예산안에 대해 브리핑하고 있다. 연합뉴스

막대한 초과 세수 뒷받침 덕에
편성 작업 착수 19일 만에 마쳐
올해 성장률 0.2%P 상승 기대
하반기까지 효과 발휘는 미지수
에너지 효율화 근본 대책 필요

정부가 역대 가장 짧은 기간에 ‘빚 없는 추가경정예산안(추경)’을 편성하면서 중동전쟁으로 야기된 경제 충격을 얼마나 줄일 수 있을지 주목된다. 취약계층 지원이라는 ‘급한 불’을 끄는 데 효과가 있겠으나 중동전쟁이 장기전으로 치달아 고유가가 지속될 경우 ‘시한부 훈풍’이 될 우려도 제기된다.

기획예산처가 31일 발표한 이번 추경은 편성 작업에 착수한 지 19일 만에 완성됐다. 역대 최단 기간이다. 이처럼 속도를 낼 수 있었던 것은 막대한 초과 세수가 뒷받침된 덕분이다. 통상 적자 국채 발행 여부를 두고 논란이 되지만 국채 발행 없이 초과 세수를 활용한 덕에 ‘빚 없는 추경’이 가능했다. 정부가 국채 발행 없이 초과 세수를 이용해 추경을 편성한 사례는 1998년 외환위기 이후 이번이 7번째다.

재정경제부에 따르면 올해 세금이 당초 전망치보다 25조2000억원 더 걷힐 것으로 예상된다. 반도체 경기 개선 덕분에 법인세는 지난해 본예산 편성 당시 전망치보다 14조8000억원 더 걷힐 것으로 추산된다. 증시 활황에 따른 주식 거래대금 증가로 증권거래세와 농어촌특별세도 예상치보다 10조3000억원 더 많을 것으로 보인다.

취약계층 지원 ‘급한 불 끄기’…고유가 지속 땐 ‘시한부 훈풍’

관건은 추경이 경기 하락 압력을 어느 정도 막을 수 있느냐에 있다. 정부는 이번 추경 편성을 통해 성장률이 0.2%포인트 오를 것으로 내다보고 있다.

소득 하위 70%에게 1인당 10만~60만원이 지급되는 고유가 피해지원금 역시 단기적으로 소비 진작 효과를 기대할 수 있다.중소벤처기업연구원 분석 결과, 정부가 지난해 7월 지급한 1차 민생회복 소비쿠폰이 영세 소상공인 업체의 매출 회복을 끌어낸 것으로 나타났으며, 특히 수도권보다 비수도권에서 효과가 더 컸다.

추경이 빠르게 편성됐기 때문에 시의적절하다는 평가도 나온다.

그러나 추경 ‘훈풍’이 하반기까지 이어질지는 미지수다. 중동의 지정학적 위기가 고조되면서 국제유가는 배럴당 120달러를 돌파하는 등 여전히 불안정한 흐름을 보이고 있다.

이상민 나라살림연구소 수석연구위원은“화석연료 의존도를 줄이기 위한 에너지 효율화 사업이 추경에 대거 반영돼야 한다”고 지적했다.

전쟁이 길어질 경우도 대비해야 한다는 목소리가 나온다. 글로벌 경기 침체가 현실화하면 이번 추경 재원의 핵심이었던 반도체 수출마저 꺾일 수 있기 때문이다.

이창민 한양대 교수는 “물가 상승을 부추길 수 있지만, 경기 침체를 막는 것이 최우선 과제”라며 “적극적으로 경기 대응에 나서야 한다”고 말했다.

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