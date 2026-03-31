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본문 요약

더불어민주당 소속 김부겸 전 국무총리가 보수 강세 지역인 대구시장 출마를 전격 선언하자 민주당에서는 "판세가 박빙으로 변화하고 있다"는 기대 섞인 전망이 나왔다.

김 전 총리가 국민의힘 주자들을 큰 격차로 따돌리는 여론조사 결과가 전날 나왔다.

TBC가 리얼미터에 의뢰해 대구 거주 성인 804명을 대상으로 지난 28~29일 실시한 대구시장 적합도 조사 결과, 김 전 총리는 국민의힘 경선 후보들과의 다자대결에서 49.5%의 지지를 받아 1위를 차지했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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김부겸 효과…민주당 “판세 박빙 전환” 국힘 “텃밭이 격전지로”

입력 2026.03.31 20:36

수정 2026.03.31 22:04

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  • 이보라 기자

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달아오르는 대구시장 선거

주호영 ‘컷오프 재고’ 요청에…장동혁 “숙고해보겠다” 장동혁 국민의힘 대표가 31일 대구시장 선거 후보 공천에서 배제돼 법원에 효력정지 가처분을 신청한 주호영 국회부의장을 만나기 위해 부의장실로 들어서고 있다. 장 대표는 주 부의장의 대구시장 공천을 바로잡아달라는 요청에 “숙고해보겠다고 말씀드렸다”고 밝혔다. 연합뉴스

주호영 ‘컷오프 재고’ 요청에…장동혁 “숙고해보겠다” 장동혁 국민의힘 대표가 31일 대구시장 선거 후보 공천에서 배제돼 법원에 효력정지 가처분을 신청한 주호영 국회부의장을 만나기 위해 부의장실로 들어서고 있다. 장 대표는 주 부의장의 대구시장 공천을 바로잡아달라는 요청에 “숙고해보겠다고 말씀드렸다”고 밝혔다. 연합뉴스

김 “해볼 만” 홍준표와 면담 희망
국힘 경선 후보 6인 전원에 ‘우위’
여당 “뭘 안 해도 추세가” 기대감

“저쪽은 총력전, 우린 서로 싸워”
국힘, 내부 잡음에 비관론 커져

더불어민주당 소속 김부겸 전 국무총리가 보수 강세 지역인 대구시장 출마를 전격 선언하자 민주당에서는 “판세가 박빙으로 변화하고 있다”는 기대 섞인 전망이 나왔다. 국민의힘에서는 “상수였던 대구가 격전지가 됐다”며 위기감이 번졌다. 김 전 총리가 국민의힘 경선 후보 6명과의 1대1 가상대결에서 모두 오차범위 밖에서 우위를 보인 여론조사 결과가 나왔다.

31일 민주당에서는 김 전 총리의 출마로 대구시장 선거에 긍정적 전망이 확산하는 기류다. 김 전 총리는 MBC 인터뷰에서 “과거에는 마른 땅에서 밭을 맨다 할 만큼 약간 답답한 상황이라면 그때보다는 분명히 해볼 만한 상황인 건 맞는 것 같다”며 “이번에 대구가 정말로 대전환을 할 수 있는 좋은 찬스라고 하시는 분들도 많이 느신 것 같다”고 말했다. 그는 홍준표 전 대구시장에 대해 “조만간 제가 한번 면담 신청을 하려고 한다”고 말했다.

허소 민주당 대구시당위원장은 SBS 라디오에서 “박빙 열세에서 박빙으로 변해 나가고 있다”며 “보통 (대구시장) 여론조사 결과에서 (민주당 후보 지지율을) 15%(포인트) 빼고 보는데 이 분위기에서는 10% 정도 빼고 봐도 될 것 같다”고 말했다. 그는 “이번에는 국민의힘에 대한 기대감과 신뢰가 매우 약화된 상황이기 때문에 해볼 만하다”고 말했다.

하헌기 전 민주당 상근부대변인은 YTN 라디오에서 국민의힘의 공천 갈등을 들며 “대구 시민들은 회초리가 아니라 몽둥이로 바꿔야겠다고 생각할 것”이라며 “저희가 특별히 뭘 안 해도 표가 (매일) 100표씩 깎이고 있다”고 말했다. 한 민주당 의원은 “역대 대선에서 문재인 전 대통령과 이재명 대통령이 대구에서 모두 20%대 초반의 득표율을 얻었다”며 “냉정하게 말하면 당장 내일 투표한다면 진다고 본다. 낙관은 금물”이라고 했다.

김 전 총리가 국민의힘 주자들을 큰 격차로 따돌리는 여론조사 결과가 전날 나왔다. TBC가 리얼미터에 의뢰해 대구 거주 성인 804명을 대상으로 지난 28~29일 실시한 대구시장 적합도 조사 결과, 김 전 총리는 국민의힘 경선 후보들과의 다자대결에서 49.5%의 지지를 받아 1위를 차지했다. 2위인 추경호 의원(15.9%)을 30%포인트 넘게 앞섰다. 김 전 총리 지지율은 국민의힘 경선 후보 6명 지지율을 다 합친 36.1%보다 13.4%포인트 높았다. 김 전 총리는 국민의힘 경선 후보 6명과의 가상대결에서도 모두 앞섰다. 특히 추 의원과의 대결에서 52.3% 대 36.6%를 기록했다. 자동응답전화(ARS) 방식으로 수행한 이 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.5%포인트이며, 응답률은 6.7%다.

국민의힘에서는 비관론이 커졌다. 박정하 국민의힘 의원은 SBS 라디오에서 “대구는 상수로 놓고 있었는데 이렇게 격전지화된 것 자체를 보면 우리 당이 굉장히 위험하다는 생각이 든다”고 말했다. 김용태 의원은 KBS 라디오에서 김 전 총리를 두고 “어려운 상대”라며 “본인들이 보수당을 만들겠다는 생각을 은연중에 드러낸 것 같다”고 말했다.

경선에서 컷오프(공천 배제)당한 인사들이 대구시장에 무소속으로 출마해 보수 표심이 분산될 것이란 우려도 나온다. 김종혁 전 국민의힘 최고위원은 YTN 라디오에서 김 전 총리가 전날 “국민의힘을 버려야 대구가 산다”고 말한 데 대해 “가슴이 철렁하더라”라며 “저쪽에서는 총력으로 똘똘 뭉쳐 밀어붙이고 있는데 우리 쪽에서는 서로 싸우느라 타격이 얼마나 클까 생각이 든다”고 말했다.

한 초선 의원은 “지금대로라면 국민의힘 후보로는 추경호 의원이 유력한데, 추 의원은 윤석열 전 대통령 계엄 해제 표결 방해 혐의로 재판을 받고 있다”며 “적합한 후보인지 의문”이라고 말했다.

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