‘장기기증’ 김창민 영화감독, ‘폭행 사망’이었다

작년 식당서 시비 몸싸움 끝 뇌출혈 범인 영장 기각…유족 “부실 수사” 뇌사 판정받고 4명에 새 생명 선사

지난해 뇌출혈로 사망 판정을 받고 장기를 기증해 4명을 살린 김창민 영화감독이 당시 폭행을 당해 숨진 것으로 뒤늦게 알려졌다.



31일 경찰과 유가족 등에 따르면 김 감독은 지난해 10월20일 새벽 돈가스를 먹고 싶다는 아들과 함께 24시간 운영하는 경기 구리시 한 식당을 찾았다.



식사 도중 다른 테이블에 앉아있던 손님과 소음 등 문제로 시비와 몸싸움이 일어났다. 이 과정에서 주먹으로 가격을 당한 김 감독은 바닥에 쓰러졌고, 약 한 시간 만에 인근 병원으로 옮겨졌지만 결국 숨졌다. 김 감독은 지난해 11월7일 뇌사 판정을 받아 장기기증을 통해 4명에게 새 생명을 선사했다.



경찰은 김 감독을 폭행한 남성 A씨를 특정해 구속영장을 신청했지만, 검찰이 보완을 요구하며 반려했다. 경찰은 유가족의 요청과 검찰이 요구한 보완수사를 통해 상해치사 혐의로 A씨 등 2명에 대한 구속영장을 다시 신청했다. 하지만 의정부지법 남양주지원은 “주거가 일정하고 증거인멸 우려가 없다”며 영장을 기각했다. 경찰은 결국 지난주 이 사건을 불구속 상태로 검찰에 넘겼다.



유가족 측은 폭행 피해 후 초동대응과 피의자 처벌 등이 부실했다고 주장했다. 유가족 측은 “사건 현장 근처에 대학병원이 있었는데 이송이 한 시간 지체되며 골든타임을 놓쳤다”면서 “피의자가 여러 명임에도 불구하고 처음에 1명만 구속영장을 신청했고, 나중에야 2명을 특정해 영장을 신청했는데 그것도 기각되는 등 수사가 부실하고 수개월째 지연됐다”고 했다.



1985년 서울에서 태어난 김 감독은 2013년 영화 <용의자> 소품 담당을 시작으로 <대장 김창수>(2017), <마약왕>(2018), <마녀>(2018) 등에서 작화팀으로 일했다. 이후 2016년 <그 누구의 딸>, 2019년 <구의역 3번 출구>를 연출했다. <구의역 3번 출구>는 조정 기간 6개월이 지난 뒤 구의역 3번 출구에서 만난 부부가 법원에서 합의 이혼한 뒤 하룻밤을 함께 보내는 모습을 담은 단편영화다.

