“걸프국, 전쟁 비용 내놔라” 미·이란 싸움에 지갑 털리나

미, 커지는 반전 여론 달래기 위해 걸프전 때처럼 비용 분담 검토 중

도널드 트럼프 미국 정부가 걸프국에 대이란 전쟁 비용을 청구하는 방안을 검토 중인 것으로 알려졌다. 미·이스라엘이 시작한 전쟁에 끌려들어간 걸프국은 이란의 보복 공격을 당하는 것뿐만 아니라 전쟁 자금까지 대야 할 상황에 놓였다.



캐럴라인 레빗 미 백악관 대변인은 30일(현지시간) 브리핑에서 ‘걸프전 당시 사우디아라비아와 쿠웨이트, 아랍에미리트연합(UAE) 등이 전쟁 비용 상당 부분을 부담했는데 이번에도 그럴 것인가’라는 질문에 “트럼프 대통령이 그것을 요청하는 데 꽤 관심이 있을 것”이라고 말했다.



레빗 대변인은 “대통령을 앞서가고 싶진 않지만 내가 알기로 (비용 청구는) 대통령이 가진 아이디어”라면서 “그가 앞으로 더 자세히 언급할 것”이라고 했다. 이는 이미 백악관 내부적으로 걸프국에 전쟁 비용을 부담시키는 방안에 대한 논의가 이뤄지고 있음을 시사한다. 미국이 이란의 핵·미사일 위협을 제거해줬으니 안보상 이익을 얻게 되는 걸프 국가들이 전쟁 비용을 내야 한다는 논리로 보인다.



미 싱크탱크 미국진보센터에 따르면 미국은 전쟁 첫 4주 동안 250억달러(약 38조원) 이상을 쓴 것으로 추정된다. 250억달러는 아동 약 3000만명에게 1년간 무상급식을 제공할 수 있는 수준이라고 미국진보센터는 지적했다.



미 국방부는 2000억달러(약 306조원)의 추가경정예산을 미 의회에 요청한 상태다. 집권 공화당은 전쟁 예산을 마련하기 위해 보건 예산 삭감 방안을 검토하고 있다고 액시오스가 보도했다. 이는 오는 11월 중간선거에서 부메랑이 될 수 있다. 트럼프 행정부로선 늘어나는 비용을 충당하고 전쟁 반대 여론을 달래기 위해서라도 부담을 덜 방안이 필요한 셈이다.



1990~1991년 걸프전 때 역내 국가들이 전쟁 비용 대부분을 부담했던 사례가 있다. 아랍국과 독일·일본 등은 미군의 참전 비용을 지원하기 위해 540억달러(현재 가치 1340억달러·약 205조원)를 나눠 냈다. 그러나 걸프전은 이라크가 쿠웨이트를 침공하자 다른 국가들이 미국의 참전을 요청한 모양새를 갖췄다는 점에서 미·이스라엘이 동맹에 사전 통보도 없이 일으킨 이번 전쟁과는 상황이 다르다.



걸프국에선 이란 공격으로 인프라가 훼손되고 있다. 호르무즈 해협 봉쇄로 석유 수출길까지 막혔다. 골드만삭스는 석유 시설 피해로 인한 공급 차질이 한 달 이상 더 지속하면 걸프국의 경제는 최대 5%까지 위축될 것으로 추산했다.

