“헤그세스, 이란 공습 전 방산주 투자 시도했다” FT 보도

자산 관리 브로커, 방산 ETF 수백만달러 사려다 실패

미 검찰, 마두로 실각 예측 도박서 거액 탄 특정 참가자 감시도

‘내부자 거래’ 판치는 백악관…관련법 모호해 혐의 입증 어려워

미국·이스라엘과 이란 전쟁 등과 관련해 도널드 트럼프 미 행정부 관계자들의 내부자 거래 의혹이 전방위로 확산하고 있다. 피트 헤그세스 미 국방장관(사진)의 자산 관리 중개인이 대이란 군사작전 직전 방산업체에 대규모 투자를 하려 했다는 보도가 나왔다. 또 미 연방검찰은 도박 사이트에서 벌어진 군사작전 관련 베팅에 트럼프 정부 내부자가 연루됐을 가능성에 무게를 싣고 수사에 착수했다.



파이낸셜타임스(FT)는 30일(현지시간) 소식통 3명의 말을 인용해 투자은행 모건스탠리 소속인 헤그세스 장관의 중개인이 지난 2월 자산운용사 블랙록에 연락해 ‘방위산업 액티브 상장지수펀드(ETF)’에 수백만달러를 투자하는 방안을 논의했다고 보도했다.



이 ETF는 RTX 코퍼레이션과 록히드마틴, 노스럽그러먼, 팔란티어 등 방산업체에 투자하는 총 32억달러(약 5조원) 규모의 상품이다. 블랙록은 해당 상품을 ‘지정학적 분열과 경제적 경쟁 속에서 정부의 국방·안보 지출 증가로 이익을 얻을 수 있는 기업에 투자함으로써 성장 기회를 추구한다’고 안내하고 있다.



결론적으로 헤그세스 장관의 투자는 이뤄지지 않았다고 FT는 전했다. 중개인의 모건스탠리 계좌에선 블랙록의 해당 ETF를 매수하는 게 시스템상 불가능했기 때문이다. 하지만 미 국방장관이 군사작전을 준비한 시점에 이 같은 투자를 시도했다는 점에서 이해충돌 문제가 불거지고 있다.



숀 파넬 국방부 대변인은 “해당 주장은 완전히 조작된 거짓”이라며 “헤그세스 장관도, 그의 대리인도 그런 투자와 관련해 블랙록에 접근한 적이 없다”고 밝혔다. 블랙록과 모건스탠리는 FT의 논평 요청을 거부했다.



트럼프 행정부의 내부 정보를 이용해 도박 사이트에서 부당이득을 취하는 세력이 있다는 의혹도 제기되고 있다. CNN은 뉴욕 남부연방지검 증권·상품사기 전담 부서 검사들이 최근 급성장한 예측 플랫폼 ‘폴리마켓’ 관계자들을 만나 해당 사이트에서 이뤄질 수 있는 잠재적 위법 행위에 기존 법률을 어떻게 적용할지 논의했다고 전했다.



폴리마켓은 특정 주제에 대해 미래를 예측하고 이를 맞힌 사용자들에게 판돈을 몰아주는 온라인 플랫폼이다. 익명의 사용자들이 가상자산으로 거래하기 때문에 신원 조회가 어려워 시세조종이나 내부자 거래에 취약하다.



검찰은 특히 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령 생포 시점과 관련해 특정 사용자가 거액의 돈을 거머쥔 사건을 집중적으로 들여다보고 있는 것으로 알려졌다. 지난 1월3일 마두로 대통령이 생포되기 불과 몇시간 전, 한 사용자는 ‘마두로 대통령이 1월 말 전 실각할 것’이라는 선택지에 3만2000달러(약 5000만원)를 걸어 40만달러(약 6억원)를 탔다. 이 같은 사이트는 내부 정보에 기반한 베팅을 금지하는 자체 규정을 두고 있지만, 수사기관이 의심스러운 베팅에 대해 실질적으로 혐의를 입증하기는 어려울 것이라는 관측도 나온다.

