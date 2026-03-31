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본문 요약

도널드 트럼프 미국 대통령이 호르무즈 해협을 봉쇄된 상태로 내버려 둘 수 있다는 뜻을 내비쳤다.

트럼프 대통령은 31일 트루스소셜에서 "이란 수뇌부 제거 작전에 참여하기를 거부한 영국처럼, 호르무즈 때문에 항공기 연료를 구하지 못하는 모든 나라에 제안한다"며 "첫째, 미국에서 사라. 둘째, 뒤늦게라도 용기를 내 호르무즈로 가서 그것을 쟁취하라"고 말했다.

트럼프 대통령은 "당신들은 스스로 싸우는 법을 배워야 할 것"이라며 "당신들이 우리를 돕지 않았던 것처럼 미국도 당신들을 돕기 위해 거기 있지 않을 것"이라고 말했다.

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트럼프 “미국은 호르무즈에 있지 않을 것, 스스로 석유 구해라”···‘파병 비협조’에 불만?

입력 2026.03.31 20:54

수정 2026.03.31 21:25

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  • 배시은 기자

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SNS서 “당신들이 직접 확보하라” 발언

호르무즈 재개방 착수 않을 가능성 시사

도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 호르무즈 해협을 봉쇄된 상태로 내버려 둘 수 있다는 뜻을 내비쳤다.

트럼프 대통령은 31일(현지시간) 트루스소셜에서 “이란 수뇌부 제거 작전에 참여하기를 거부한 영국처럼, 호르무즈 때문에 항공기 연료를 구하지 못하는 모든 나라에 제안한다”며 “첫째, 미국에서 (석유를) 사라. 둘째, 뒤늦게라도 용기를 내 호르무즈로 가서 그것을 쟁취하라”고 말했다.

트럼프 대통령은 “당신들은 스스로 싸우는 법을 배워야 할 것”이라며 “당신들이 우리를 돕지 않았던 것처럼 미국도 당신들을 돕기 위해 거기(호르무즈) 있지 않을 것”이라고 말했다.

그는 이어 “이란은 사실상 궤멸했다. 힘든 일은 끝났다”며 “가서 당신들의 석유를 직접 확보하라”고 말했다.

이 발언은 미국이 호르무즈 재개방 작전에 착수하지 않거나, 호르무즈를 봉쇄 상태로 둔 채 전쟁을 끝낼 가능성을 시사한 것으로 해석된다. 앞서 월스트리트저널은 트럼프 대통령이 참모들에게 호르무즈를 재개방하지 않은 채 전쟁을 끝내겠다는 뜻을 전달했다고 보도했다.

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