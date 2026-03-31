트럼프 “미국은 호르무즈에 있지 않을 것, 스스로 석유 구해라”···‘파병 비협조’에 불만?

SNS서 “당신들이 직접 확보하라” 발언 호르무즈 재개방 착수 않을 가능성 시사

도널드 트럼프 미국 대통령이 호르무즈 해협을 봉쇄된 상태로 내버려 둘 수 있다는 뜻을 내비쳤다.

트럼프 대통령은 31일(현지시간) 트루스소셜에서 “이란 수뇌부 제거 작전에 참여하기를 거부한 영국처럼, 호르무즈 때문에 항공기 연료를 구하지 못하는 모든 나라에 제안한다”며 “첫째, 미국에서 (석유를) 사라. 둘째, 뒤늦게라도 용기를 내 호르무즈로 가서 그것을 쟁취하라”고 말했다.

트럼프 대통령은 “당신들은 스스로 싸우는 법을 배워야 할 것”이라며 “당신들이 우리를 돕지 않았던 것처럼 미국도 당신들을 돕기 위해 거기(호르무즈) 있지 않을 것”이라고 말했다.

그는 이어 “이란은 사실상 궤멸했다. 힘든 일은 끝났다”며 “가서 당신들의 석유를 직접 확보하라”고 말했다.

이 발언은 미국이 호르무즈 재개방 작전에 착수하지 않거나, 호르무즈를 봉쇄 상태로 둔 채 전쟁을 끝낼 가능성을 시사한 것으로 해석된다. 앞서 월스트리트저널은 트럼프 대통령이 참모들에게 호르무즈를 재개방하지 않은 채 전쟁을 끝내겠다는 뜻을 전달했다고 보도했다.