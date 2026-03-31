지난해 국세 감면 76조…한 번 연장된 혜택은 일몰 시 폐지

세수 늘어 감면율 소폭 하락에도 법정한도 초과…조세 지출 손질

지난해 국세 감면액이 전년보다 8.4% 늘어난 76조5000억원으로 예상된다. 국세 수입이 감면 혜택보다 더 큰 폭으로 늘면서 국세 감면율은 소폭 하락할 것으로 전망된다.



정부는 중동전쟁발 불확실성과 잠재성장률 저하로 세수 증가세가 꺾일 수 있는 만큼, 한 차례 연장된 조세지출(국세 감면)은 일몰 시 원칙적으로 폐지하겠다는 원칙을 처음으로 제시했다.



정부는 31일 국무회의에서 ‘2026년 조세지출 기본계획’을 의결했다. 조세지출은 조세 감면·비과세·소득공제·세액공제·우대세율 적용 또는 과세이연 등 조세특례에 따른 재정 지원이다.



재정경제부에 따르면 지난해 국세 감면액은 76조5000억원으로 전년 대비 6조원(8.4%) 증가할 것으로 전망된다. 그러나 국세 수입이 35조1000억원(9.6%) 늘어나면서 국세 감면율은 16.0%로 전년(16.1%)보다 0.1%포인트 낮아질 것으로 예상된다.



국세 감면율은 그러나 여전히 법정한도(15.5%)를 크게 웃돈다. 정부는 과도한 비과세·세금 감면으로 국가 재정이 악화되는 것을 막기 위해 국가재정법에 감면 한도를 정하고 있다. 직전 3개년도 평균 국세 감면율에 0.5%포인트를 더한 수준이 기준이 된다.



올해 전망도 밝지 않다. 올해 국세 감면액 전망치는 80조5000억원으로 전년보다 5.2% 증가할 것으로 예상된다. 매년 역대 최대치를 새로 쓰고 있다. 반면 국세 수입 총액은 400조7000억원에서 419조6000억원으로 4.7% 늘어나는 데 그칠 것으로 전망된다. 이에 따라 올해 국세 감면율은 16.1%로 다시 소폭 오를 것으로 보인다.



내년 국세 감면 한도가 16.5%로 확대돼 한도 초과는 피할 수 있지만, 정부는 중동전쟁 등 대외 불확실성으로 국세 수입에 변동성이 생길 수 있다는 점을 우려한다. 여기에 중장기적으로 잠재성장률 하락 등으로 국세 수입 증가 속도가 둔화할 가능성도 크다.



이에 정부는 조세지출 관리제도 전반을 손질하기로 했다. 우선 적용 기한을 이미 한 차례 연장한 제도는 일몰이 다시 도래하면 원칙적으로 폐지한다. 지원 필요성이 인정되는 예외적인 경우도 반드시 제도 재설계를 해야 존치할 수 있다.



부처의 책임성을 높이기 위한 ‘세수보완대책 총괄표’도 새로 도입된다. 기존에는 감면 제도별로 보완대책을 제출하면 됐지만, 앞으로는 부처 전체의 감면 규모를 합산해 관리해야 한다.



감면 혜택을 신설하려면 기존 항목을 줄이는 등 부처 스스로 재원을 마련한 범위 안에서만 건의할 수 있다.

