신현송 “환율 높지만 유동성은 양호”

한은 총재 내정자 첫 출근…“중동 사태, 단기적 위협” 추경엔 긍정 평가

신현송 한국은행 총재 내정자가 31일 “환율 수준 자체는 큰 의미를 부여해선 안 된다”며 “예전처럼 환율과 금융 불안정을 직결시킬 필요는 없다”고 밝혔다. 추가경정예산 편성의 물가 상승 압력도 “아주 제한적”이라고 평가했다.



신 내정자는 이날 서울 중구 한화금융플라자에 마련된 인사청문회 사무실로 처음 출근하면서 기자들과 만나 “환율이 높을 땐 대외 리스크를 얘기하는데, 그 부분에 대해선 한국이 상당히 개선된 측면이 있다”며 “환율을 연결시키는 것이 달러 유동성과 자금 유출 우려인데 환율이 높지만 달러 유동성은 양호하다”고 말했다.



이날 원·달러 환율은 1530원을 넘어섰다. 신 내정자는 한국 경제가 직면한 가장 큰 위험으로 중동 사태와 유가 상승을 꼽았다. 그는 “단기적으론 중동 사태”라며 “유가 상승으로 인플레이션 우려가 있고 경기는 하방 리스크가 있지만 워낙 전개 과정과 얼마나 전쟁이 지속될지 불확실하다”고 말했다.



정부의 전쟁 추가경정예산(추경) 편성은 긍정적으로 평가했다. 신 내정자는 “중동 상황으로 취약 부문의 우려가 가중되고 있기 때문에 정책적으로 (취약계층의 부담을) 완화시키는 것은 필요하다”며 “지금까지 발표된 (추경의) 규모나 설계를 비춰봐선 (추경의) 물가 압력 영향이 아주 제한적이라고 보고 있다”고 말했다.



기준금리 등 통화정책 방향과 관련해서는 “중동 상황이 어떻게 전개되고 얼마나 지속될지 불확실한 만큼 좀 지켜봐야 할 것”이라며 말을 아꼈다.



‘매파적(통화정책 긴축 선호)’이라는 시장의 평가에 대해 그는 “매파와 비둘기로, 이분법으로 나누는 것은 바람직하지 않다”며 일축했다. 그는 이어 “경제 전체 흐름을 잘 읽고 시스템 차원에서 금융제도와 실물경제가 어떻게 상호작용하면서 효과를 내는지 파악한 다음, 상황에 따라 (통화정책을) 유연하게 대처하는 것이 바람직하다”고 말했다.



이날 신 내정자의 발언이 알려지자 예상보다 매파적이지 않다는 인식이 퍼지면서 국고채 금리는 소폭 하락세를 보이기도 했다.

