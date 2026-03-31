225억달러 ‘역대급 방어’에도 또 최고 환율…“적극 개입해야”

작년 4분기 1484원 때 최대 매도…한은 “외생변수 커, 흐름 주시”

외환보유액 소진 비판 등 정부 소극적 전망…“1600원 넘길 수도”

지난해 4분기 외환당국이 외환시장 안정을 위해 225억달러를 판 것으로 나타났다. 분기 기준 역대 최대치다. 지난해 4분기 환율이 1484원까지 치솟자 환율 방어에 나선 것이다. 그러나 최근 환율이 1530원까지 넘는데 당국이 소극적으로 대응하는 것 아니냐는 지적도 나온다.



한국은행이 31일 공개한 지난해 4분기 시장 안정화 조치 내역을 보면 외환당국은 4분기 외환시장 안정을 위해 224억6700만달러를 순매도했다.



한은이 관련 통계를 공개한 2019년 3분기 이후 역대 최대치다. 직전 분기(17억4500만달러 순매도)와 비교하면 3개월 사이 약 13배 늘어난 수준이다.



지난해 4분기 평균 환율은 달러당 1451.96원으로 전 분기(1386.13원)보다 65.83원 상승했다. 당시 환율 상승 요인이 대외 요인보단 내부 요인이었던 만큼 환율 상승 기대를 꺾기 위해 적극적으로 개입에 나선 것으로 풀이된다. 윤경수 한은 국제국장은 “지난해 환율이 달러보다 탈동조화돼 시장의 기대가 한 방향으로 강하게 쏠렸고 바로잡을 필요가 있다고 봐서 규모가 컸다”고 말했다.



문제는 미국·이란 전쟁 발발 이후 환율이 오히려 더 빠른 속도로 오르고 있다는 점이다. 환율은 최근 5거래일간 연속 상승해 34.9원 오르면서 이날 금융위기 이후 처음으로 1530원도 넘어섰다.



그러나 외환당국은 1500원 이후엔 뚜렷한 개입에 나서지 않는 분위기다. 일본의 경우 구두개입에 착수하면서 엔·달러 환율을 160엔 선에서 방어하고 있다.



이낙원 NH농협은행 FX파생전문위원은 “1510원 정도에서 개입이 나올 것이라 기대했는데 1500원 위에선 개입이 없었다”며 “역내외에서 시장 참가자들이 당국마저 개입이 없다고 보고 (이날) 오후장에서도 당긴 것 같다”고 말했다.



신현송 한은 총재 내정자가 이날 “환율 수준에 문제가 없다”고 밝힌 것도 원화 약세를 용인하겠다는 신호로 비쳤다는 해석이 나온다.



윤 국장은“지금은 외생변수가 크게 들어온 상황으로 환율 상승 동인이 다르다”며 “시장에서 (환율 흐름이) 한 방향으로 가는지 주시하고 있고 원칙적으로 시장 괴리가 심해지고 쏠림이 심해지면 대응할 것”이라고 말했다.



시장에선 당장 당국이 개입에 나서기 어려운 상황이기 때문에 1600원을 넘을 수 있다는 전망도 내놨다. 박형중 우리은행 연구원은 “지정학적 불안이 큰 상황에서 시장 개입을 섣불리 했다간 외환보유액만 소진했다는 비판 소지가 크고, 현재 시장 개입을 하면 시장 참여자가 그 수준을 정부가 막으려는 환율 상단이라고 인식할 위험이 있다”고 말했다.

