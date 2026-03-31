항공유값 폭등…대한항공도 ‘비상경영’

고환율에 리스료 등 부담도 가중 아시아나, 4개 노선 항공편 축소 국내 전 항공사로 비용 절감 확산

대한항공이 중동사태 악화로 4월부터 비상경영 체제에 돌입한다. 한 달 넘게 이어지는 중동사태로 항공유 가격이 폭등하고 원·달러 환율이 치솟자 선제적으로 대응하기 위해서다.



31일 항공업계에 따르면 대한항공은 이날 우기홍 부회장 명의의 사내 공지를 통해 4월부터 비상경영 체제에 들어간다고 밝혔다. 우 부회장은 “연료비 급등에 따른 원가 상승에 대비해 비상경영 체제로 전환하고, 유가 수준별 단계적 대응 조치를 즉시 시행해 전사적인 비용 효율화를 추진하고자 한다”고 말했다.



이어 “비정상적인 고유가 상황에 4월 급유단가가 갤런당 450센트 수준에 달할 것으로 보인다”며 “사업계획 기준 유가인 갤런당 220센트를 크게 웃도는 수치로 매월 막대한 연료비 부담이 가중되고 있다”고 강조했다.



대한항공 손자회사인 저비용항공사(LCC) 에어부산도 이날 정병섭 대표이사 명의 사내 공지를 통해 “현 위기 극복을 위한 선제적인 자구 노력의 일환으로 4월부터 비상경영 체제에 돌입한다”고 밝혔다.



비상경영 중인 아시아나항공은 4~5월 중국 및 캄보디아 4개 노선에서 왕복 총 14회 항공편 운항을 줄인다고 이날 발표했다. 티웨이항공은 지난 16일 국내 업계 중 가장 먼저 비상경영 체제에 들어갔다.



항공사들이 잇따라 비상경영에 돌입한 것은 최근 중동전쟁으로 국제유가가 급등하면서 총비용의 약 30%를 차지하는 유류비 부담이 커진 데다, 원·달러 환율이 고공행진하고 있기 때문이다. 항공사가 항공기 리스료, 정비비 등 주요 비용을 달러로 지급하는 만큼 환율 상승은 항공사에 막대한 부담으로 이어진다.



업계 관계자는 “공식적으로 비상경영을 선언하지 않았더라도 사실상 모든 항공사가 전사적인 지출 삭감과 투자 축소에 나선 상황”이라며 “일단 국내 항공사 중 총 4개사가 비상경영을 선언했지만 다른 항공사들도 연쇄적으로 비상경영 체제에 돌입하거나 운항편을 줄일 것”이라고 말했다.

