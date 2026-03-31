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본문 요약

눈은 우리 몸에서 가장 빠르게 늙는 기관 중 하나다.

특히 스마트폰 사용 시간이 긴 현대인에게 눈의 노화는 피할 수 없는 일이 됐다.

다만 눈의 노화를 막을 순 없어도 늦출 수는 있다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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40대부터 오는 노안…눈 노화 늦출 방법은

입력 2026.03.31 21:13

  • 신주영 기자

  • 기사를 재생 중이에요

KBS1 ‘생로병사의 비밀’

눈은 우리 몸에서 가장 빠르게 늙는 기관 중 하나다. 특히 스마트폰 사용 시간이 긴 현대인에게 눈의 노화는 피할 수 없는 일이 됐다.

다만 눈의 노화를 막을 순 없어도 늦출 수는 있다. KBS1 <생로병사의 비밀>에서 그 방법을 탐구해본다.

노안은 일상 속 습관에 따라 앞당겨질 수 있다. 곽민지씨(41)는 노안이 시작된 상태라는 진단을 받았다. 눈을 제대로 감지 않거나 세게 감는 행동, 소금물로 눈을 닦는 민간요법 등은 눈의 보호막을 무너뜨린다. 장시간 스마트폰이나 노트북을 쓰는 생활 방식도 눈의 부담을 키우는 주요인이다.

눈의 변화는 어느 날 갑자기 나타나기도 한다. 김창두씨(57)는 두 달 새 시야가 뿌옇게 흐려지며 업무에 큰 어려움을 겪게 됐다. 검사 결과는 백내장이었다.

제작진은 눈물이 흐르고 시린 증상으로 불편을 겪던 조규순씨, 눈이 뻑뻑하고 쉽게 피로해지던 이동환씨와 2주간의 눈 건강 프로젝트를 진행했다. 결과는 어땠을까. ‘눈 노화의 시계를 멈춰라’를 주제로 1일 오후 10시 방송된다.

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