5전3선승제?…봄배구 패권 잡으려면 무조건 첫판 잡아라

1차전 승리팀 챔프전 우승 확률 여자부 57.9%, 남자부는 75%나 외인 주포들 활약도 결정적 변수

프로배구가 2025~2026시즌 챔피언결정전을 시작한다. 한국도로공사와 GS칼텍스가 만나는 여자부는 4월1일, 대한항공과 현대캐피탈이 격돌하는 남자부는 2일 각각 문을 연다.



5전3승제 챔피언결정전의 분수령은 1차전이다. 여자부는 1차전 승리 팀이 19번 중 11번(57.9%) 우승했다. 남자부는 20차례 챔프전 중 15차례다. 1차전 승리팀의 우승 확률은 75%에 달한다.



여자부 챔프전 중심에는 GS칼텍스 주포 실바가 있다.



실바는 정규리그 여자부 역대 최다인 1083점을 쓸어 담았고 남녀를 통틀어 최초로 3년 연속 1000득점을 돌파하는 괴력으로 팀을 봄배구까지 이끌었다. 준플레이오프의 흥국생명과 플레이오프의 현대건설 모두 실바를 막지 못해 물러났다.



하지만 실바가 정규리그 전 경기를 뛰었고 준플레이오프에 플레이오프까지 여정을 이어온 터라 체력은 변수로 작용할 수 있다. 실바를 받쳐줄 다른 선수들이 상대적으로 약하다.



정규리그 1위 한국도로공사에는 실바의 라이벌 모마가 있다. 정규리그 35경기에서 948점(경기당 평균 27.1점)으로 득점 2위에 올랐다. 타나차와 강소휘가 막강 삼각편대를 이룬다.



정규리그 상대전적에서도 한국도로공사가 5승1패로 월등히 앞선다. 다만 팀 분위기가 관건이다.



챔피언결정전을 앞두고 김종민 감독이 ‘재계약 불가’를 통보받아 김영래 수석코치의 감독대행 체제로 나선다. 초유의 사태 속에 선수단 분위기가 얼마나 수습됐을지 1차전부터 알 수 있다.



남자부는 ‘봄배구 단골 매치업’이다. 지난 시즌 KOVO 컵대회, 정규리그, 챔피언결정전까지 3관왕을 차지한 현대캐피탈과 2023~2024시즌까지 사상 첫 4시즌 연속 통합우승을 달성했던 대한항공이 진정한 최강자를 가린다. 양팀은 올시즌 정규리그에서도 3승씩 나눠 가지며 팽팽하게 맞섰다.



현대캐피탈은 에이스 허수봉과 레오의 화력을 믿는다. 허수봉은 우리카드와의 플레이오프 1·2차전에서 각각 27득점을 올렸고, 레오는 2차전에 39득점을 폭발하며 챔프전 진출에 기여했다.



대한항공이 외국인 교체 승부수를 던진 것이 관건이다. 정규리그 막판 부진했던 러셀을 내보내고 쿠바 국가대표 출신의 마쏘를 영입했다. 사실상 챔프전을 위해 외국인 선수를 교체했다. 정지석과 정한용이 왼쪽 날개를 받치고 있는 가운데 오른 날개에서 마쏘가 터져준다면 대한항공의 승산이 높아진다.

