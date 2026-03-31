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미 국방장관 “지상군으로 이란 공격할 방법 15가지···투입할 수도, 안 할 수도”

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본문 요약

피트 헤그세스 미국 국방장관은 미 지상군의 이란 투입 여부와 관련해 "예측 불가능해지는 것"이 미국의 의도라고 말했다.

헤그세스 장관은 31일 워싱턴 국방부 청사에서 댄 케인 합참의장과 공동 기자회견을 열고 "적에게 당신이 무엇을 할 의향이 있는지, 혹은 무엇을 하지 않을 것인지 미리 말해준다면 전쟁에서 싸워 이길 수 없다"며 "여기에는 지상군 투입 문제도 포함된다"라고 말했다.

헤그세스 장관은 "우리의 적은 우리가 지상군을 동원해 그들을 공격할 수 있는 방법이 15가지 정도 된다고 생각하고 있다"며 "그런데 그거 아는가? 실제로 그렇다"라고 말했다.

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미 국방장관 “지상군으로 이란 공격할 방법 15가지···투입할 수도, 안 할 수도”

입력 2026.03.31 22:08

수정 2026.03.31 22:12

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  • 배시은 기자

  • 기사를 재생 중이에요

합참의장과 공동 기자회견 열고

“미리 말해주면 싸워 이길 수 없어”

피트 헤그세스 미국 국방장관이 31일(현지시간) 워싱턴 국방부 청사에서 이란과의 전쟁 상황에 대해 기자들에게 설명하고 있다. AFP연합뉴스

피트 헤그세스 미국 국방장관이 31일(현지시간) 워싱턴 국방부 청사에서 이란과의 전쟁 상황에 대해 기자들에게 설명하고 있다. AFP연합뉴스

피트 헤그세스 미국 국방장관은 미 지상군의 이란 투입 여부와 관련해 “예측 불가능해지는 것”이 미국의 의도라고 말했다.

헤그세스 장관은 31일(현지시간) 워싱턴 국방부 청사에서 댄 케인 합참의장과 공동 기자회견을 열고 “적에게 당신이 무엇을 할 의향이 있는지, 혹은 무엇을 하지 않을 것인지 미리 말해준다면 전쟁에서 싸워 이길 수 없다”며 “여기에는 지상군 투입 문제도 포함된다”라고 말했다.

헤그세스 장관은 “우리의 적은 우리가 지상군을 동원해 그들을 공격할 수 있는 방법이 15가지 정도 된다고 생각하고 있다”며 “그런데 그거 아는가? 실제로 그렇다”라고 말했다.

이어 필요하다면 “그러한 선택지를 실행할 수 있다”면서도 “아예 사용할 필요가 없을 수도 있다. 아마도 협상이 통할 수도 있고, 아니면 다른 접근법이 있을 수도 있다”고 말했다. 그는 “핵심은 그 과정에서 예측 불가능성을 유지하는 것이며 당신이 무엇을 할지 말지 그 누구도 알지 못하게 하는 것”이라고 덧붙였다.

케인 의장도 기자들에게 미군이 사용할 수 있는 군사적 선택지의 범위는 “광범위하다”면서 중동 지역 내 미군 병력을 증강하는 것이 단지 지상 작전을 위한 선택지만을 제공하는 것은 아니라고 말했다.

그는 “대통령이 결정할 공간을 방해하고 싶지는 않지만 수많은 수단이 존재한다”며 “이란이 유념해야 할 점은 미군이 그곳에 존재하며 압박 역할을 하고 있다는 사실”이라고 말했다.

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