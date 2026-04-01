전국 오후부터 봄비…낮 최고 18도

수요일인 1일은 전국이 대체로 흐리고 오후부터 전국 대부분 지역에 비가 내리겠다.

기상청은 이날 “오후까지 전남권과 제주도, 밤까지 경남권, 오후부터 밤사이 경기 동부와 강원도, 충청권 내륙, 전북, 경북권에 비가 내리는 곳이 있겠다”고 밝혔다. 오전에는 강원 내륙·산지와 충청권 내륙, 전북, 경북권 내륙에, 오후에는 서울·인천·경기 서부와 충남 서해안에 0.1mm 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다.

예상 강수량은 경기 동부·대전·세종·충남 내륙·충북·광주·전남·전북 5mm 미만, 강원도·부산·울산·경남·대구·경북 5~10mm, 제주도 5~20mm 등이다.

당분간 기온은 평년보다 높을 것으로 예상된다. 낮 최고기온은 14~18도가 되겠다. 이날 오전 5시 현재 기온은 서울 11.0도, 인천 9.9도, 수원 9.8도, 청주 13.1도, 대전 12.0도, 대구 10.1도, 창원 11.9도 등이다.

미세먼지 농도는 세종·전북은 ‘나쁨’, 그 밖의 권역은 ‘보통’으로 예보됐다. 다만 인천·충남은 오전에, 서울·경기 남부는 오후에, 충북·대구는 늦은 오후부터 ‘나쁨’ 수준으로 예상된다.