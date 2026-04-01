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본문 요약

이재명 대통령이 1일 청와대에서 프라보워 수비안토 인도네시아 대통령과 정상회담을 갖는다.

두 정상은 국방 및 방위산업 협력 강화 방안 등을 폭넓게 논의할 전망이다.

이 대통령은 이날 오전 청와대에서 프라보워 대통령을 맞이하고 공식 환영식과 정상회담, 양해각서 서명식 등의 일정을 소화한다.

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이 대통령, 오늘 인니 대통령 정상회담…방산 협력 방안 논의

입력 2026.04.01 07:35

  • 강연주 기자

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이재명 대통령이 지난해 10월31일 경북 경주화백컨벤션센터(HICO)에서 열린 ‘APEC 2025 KOREA’에 입장하는 프라보워 수비안토 인도네시아 대통령을 영접하고 있다. 대통령실 제공.

이재명 대통령이 지난해 10월31일 경북 경주화백컨벤션센터(HICO)에서 열린 ‘APEC 2025 KOREA’에 입장하는 프라보워 수비안토 인도네시아 대통령을 영접하고 있다. 대통령실 제공.

이재명 대통령이 1일 청와대에서 프라보워 수비안토 인도네시아 대통령과 정상회담을 갖는다. 두 정상은 국방 및 방위산업 협력 강화 방안 등을 폭넓게 논의할 전망이다.

이 대통령은 이날 오전 청와대에서 프라보워 대통령을 맞이하고 공식 환영식과 정상회담, 양해각서(MOU) 서명식 등의 일정을 소화한다. 양 정상은 이후 국빈 오찬도 함께할 예정이다.

이 대통령과 프라보워 대통령 간 정상회담은 이번이 두 번째다. 두 정상은 지난해 10월 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 경주에서 회담을 가진 바 있다.

두 정상은 이번 회담에서 양국 간 전략적 동반자 관계를 한층 심화하는 방안을 논의할 전망이다. 인도네시아가 아세안(ASEAN·동남아시아국가연합)을 주도하는 만큼, 한반도를 둘러싼 역내 평화 사안은 물론 중동 전쟁 등 국제 현안까지 폭넓게 대화가 이뤄질 것으로 보인다. 아울러 양국이 공동으로 추진하고 있는 한국형 초음속 전투기 KF-21 개발 사업을 비롯한 방산 협력 방안도 거론될 전망이다.

강유정 청와대 대변인은 “교역·투자 및 국방·방산 협력 고도화를 비롯해 인공지능(AI) 등 첨단기술, 인프라, 조선, 원전, 에너지 전환, 문화창조산업 등 신성장 분야에서의 실질적 협력 강화 방안 등에 대해 폭넓게 논의할 예정”이라고 밝혔다.

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