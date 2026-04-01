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주이란 러시아 대사 “모즈타바, 이란 체류 중···이해할 만한 이유 있어 모습 드러내지 않는 것”

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본문 요약

이란 주재 러시아 대사가 이란 새 최고지도자 모즈타바 하메네이가 이란에 체류 중이지만 "이해할 만한 이유"로 공개 석상에 모습을 드러내지 않고 있다고 말했다.

알렉세이 데도프 주이란 러시아 대사는 지난달 31일 러시아 언론 RTVI와 인터뷰에서 '모즈타바와 접촉했나'는 질문에 "이란 지도부가 거듭 밝힌 바와 같이 새 지도자는 이란에 있다"면서 "아직 그와 접촉하지는 않았다"고 말했다.

그러면서 "그는 여러 가지 이유로 공개 석상에 모습을 드러내지 않고 있다"고 덧붙였다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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주이란 러시아 대사 “모즈타바, 이란 체류 중···이해할 만한 이유 있어 모습 드러내지 않는 것”

입력 2026.04.01 07:53

수정 2026.04.01 07:55

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  • 최경윤 기자

  • 기사를 재생 중이에요

이란 새 최고지도자 모즈타바 하메네이의 초상. EPA연합뉴스

이란 새 최고지도자 모즈타바 하메네이의 초상. EPA연합뉴스

이란 주재 러시아 대사가 이란 새 최고지도자 모즈타바 하메네이가 이란에 체류 중이지만 “이해할 만한 이유”로 공개 석상에 모습을 드러내지 않고 있다고 말했다.

알렉세이 데도프 주이란 러시아 대사는 지난달 31일(현지시간) 러시아 언론 RTVI와 인터뷰에서 ‘모즈타바와 접촉했나’는 질문에 “이란 지도부가 거듭 밝힌 바와 같이 새 지도자는 이란에 있다”면서 “아직 그와 접촉하지는 않았다”고 말했다. 그러면서 “그는 여러 가지 이유로 공개 석상에 모습을 드러내지 않고 있다”고 덧붙였다.

지난 2월28일 미국·이스라엘의 공습을 받아 숨진 이란 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이의 차남인 모즈타바는 지난달 8일 이란의 새 최고지도자로 선출됐다. 그러나 그는 선출 이후 공식 석상에 모습을 드러내지 않고 있다. 앞서 미국은 모즈타바가 자국의 공습 당시 부상을 입어 외모가 손상됐다고 주장했다.

데도프 대사는 또 “블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 모즈타바에게 가장 먼저 축전을 보낸 인물 중 하나”라며 “테헤란에 대한 지속적인 지지와 이란 친구들과의 연대를 표명한 것”이라고 말했다. 러시아와 이란은 지난해 포괄적 전략적 동반자 조약을 체결했다.

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