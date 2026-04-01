서울시, 탄천동로 지하화···7일부터 봉은교·탄천동로 통제

서울시가 탄천·한강변 수변공간 조성을 위해 탄천동로 지하화를 추진한다고 1일 밝혔다.

탄천동로 지하화 공사에 따라 오는 7일부터 봉은교와 탄천동로(종합운동장사거리~탄천나들목) 구간 통행은 통제된다.

시에 따르면 이번 공사로 코엑스에서 탄천·잠실MICE 단지를 지나 한강으로 이어지는 대규모 보행축이 조성된다. 잠실MICE 단지는 차량 운행을 전면 지하화하고 지상은 녹지와 여가가 어우러진 보행 중심 수변·여가 공간으로 조성된다.

탄천변 노상주차장은 수변공간으로 재편된다. 올림픽대로와 탄천동로는 지하화해 상부에 덮개공원을 만들 계획이다.

지하화 공사로 7일 오전 10시부터 봉은교와 탄천동로 구간 통행이 통제된다. 시는 도로 통제로 인한 시민 불편을 최소화하기 위해 도로전광판(VMS)·현수막·배너 등의 현장 안내를 할예정이다.

또 시는 대체 야구장(잠실주경기장) 개장 시점에 맞춰 봉은교에서 잠실주경기장으로 이어지는 주출입로를 조성해 2027년 3월 개통한다.

탄천·한강변 수변공간 조성과 탄천동로(종합운동장사거리~탄천나들목) 지하화는 2030년 완료가 목표다.

임춘근 서울시 도시기반시설본부장은 “이번 공사를 통해 탄천 수변공간에 대한 보행 접근성과 여가 기능이 강화될 것”이라며 “공사 기간 중 다소 불편이 예상되는 만큼 시민 여러분께서 대체·우회도로 이용과 안전 운전에 적극 협조해 주시길 바란다”고 말했다.