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본문 요약

정청래 더불어민주당 대표와 한병도 원내대표가 1일 각각 강원 철원과 전남 여수를 방문하는 등 6·3지방선거를 앞두고 현장 행보를 이어가고 있다.

민주당에 따르면 정 대표는 이날 오전 강원 철원군 철원새마을금고 본점 대회의실에서 현장 최고위원회의를 개최한다.

이날 회의에는 중앙당에선 정 대표를 비롯해 황명선·이성윤·문정복·박지원·박규환 최고위원, 이재영 민주연구원장 등이 참석한다.

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정청래, 오늘 강원 철원 찾아 우상호 지원…한병도는 여수산단

입력 2026.04.01 08:11

  • 강연주 기자

  • 기사를 재생 중이에요

더불어민주당 정청래 대표가 지난달 31일 국회에서 열린 의원총회에서 발언하고 있다. 연합뉴스

더불어민주당 정청래 대표가 지난달 31일 국회에서 열린 의원총회에서 발언하고 있다. 연합뉴스

정청래 더불어민주당 대표와 한병도 원내대표가 1일 각각 강원 철원과 전남 여수를 방문하는 등 6·3지방선거를 앞두고 현장 행보를 이어가고 있다.

민주당에 따르면 정 대표는 이날 오전 강원 철원군 철원새마을금고 본점 대회의실에서 현장 최고위원회의를 개최한다. 이날 회의에는 중앙당에선 정 대표를 비롯해 황명선·이성윤·문정복·박지원·박규환 최고위원, 이재영 민주연구원장 등이 참석한다.

이어 오후에는 철원군 철원읍에서 열리는 ‘철원읍민 화합대축전’ 행사에 참석한다. 민주당의 이번 지방선거 1호 단수공천자인 우상호 강원도지사 후보도 행사에 함께한다. 정 대표는 우 후보와 현장 일정을 함께 소화하며 주민들에게 지방선거에서의 지지를 호소할 것으로 예상된다.

한 원내대표는 이날 당 중동 상황 경제 대응 특별위원회 위원들과 함께 최근 유가 상승 등으로 어려움을 겪고 있는 여수산단을 방문한다. 이곳 핵심 기업인 여천NCC을 방문해 현장의 어려움을 청취할 전망이다.

한 원내대표는 석유화학기업 현장을 살펴본 뒤 주요 기업들과 간담회를 진행할 예정이다.

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