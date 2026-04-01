정청래, 오늘 강원 철원 찾아 우상호 지원…한병도는 여수산단

정청래 더불어민주당 대표와 한병도 원내대표가 1일 각각 강원 철원과 전남 여수를 방문하는 등 6·3지방선거를 앞두고 현장 행보를 이어가고 있다.

민주당에 따르면 정 대표는 이날 오전 강원 철원군 철원새마을금고 본점 대회의실에서 현장 최고위원회의를 개최한다. 이날 회의에는 중앙당에선 정 대표를 비롯해 황명선·이성윤·문정복·박지원·박규환 최고위원, 이재영 민주연구원장 등이 참석한다.

이어 오후에는 철원군 철원읍에서 열리는 ‘철원읍민 화합대축전’ 행사에 참석한다. 민주당의 이번 지방선거 1호 단수공천자인 우상호 강원도지사 후보도 행사에 함께한다. 정 대표는 우 후보와 현장 일정을 함께 소화하며 주민들에게 지방선거에서의 지지를 호소할 것으로 예상된다.

한 원내대표는 이날 당 중동 상황 경제 대응 특별위원회 위원들과 함께 최근 유가 상승 등으로 어려움을 겪고 있는 여수산단을 방문한다. 이곳 핵심 기업인 여천NCC을 방문해 현장의 어려움을 청취할 전망이다.

한 원내대표는 석유화학기업 현장을 살펴본 뒤 주요 기업들과 간담회를 진행할 예정이다.