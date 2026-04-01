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이 대통령 “갭투자용 외 일시 비거주는 제외됨이 명백…기사 정정해달라”

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본문 요약

이재명 대통령이 부동산 정책과 관련한 기획 기사 내용에 대해 "명백히 모순되는 기사"라며 정정해줄 것을 요구했다.

이 대통령은 "갭투자용이 아니라 주거용인데 직장 등 불가피한 사유로 일시 비거주하는 경우는 제외됨이 명백하다"며 "그런데 동일한 '심층기획' 기사에서 투기용이 아니고 직장 자녀교육 등으로 일시 거주하지 못하는 사람은 어쩌란 말이냐고 쓰는 건 몰라서냐, 알면서 그러는 것이냐"고 반문했다.

이 대통령은 이어 "명백히 모순되는 기사이니 조금만 더 심층 분석해서 기사를 정정해주길 바란다"고 덧붙였다.

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이 대통령 “갭투자용 외 일시 비거주는 제외됨이 명백…기사 정정해달라”

입력 2026.04.01 08:40

수정 2026.04.01 09:19

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  • 강연주 기자

  • 기사를 재생 중이에요

이재명 대통령이 지난달 31일 청와대에서 열린 국무회의에서 개회를 알리는 의사봉을 두드리고 있다. 청와대사진기자단

이재명 대통령이 지난달 31일 청와대에서 열린 국무회의에서 개회를 알리는 의사봉을 두드리고 있다. 청와대사진기자단

이재명 대통령이 부동산 정책과 관련한 기획 기사 내용에 대해 “명백히 모순되는 기사”라며 정정해 줄 것을 요구했다.

이 대통령은 1일 오전 엑스에 ‘투기용 아닌데…집 팔기도, 세 놓기도, 직접 살기도 어렵다’는 제목의 언론 기사를 공유하며 이같이 밝혔다.

이 기사는 “이 대통령의 부동산 시장 안정화 의지에 따라 정부가 다주택·초고가 주택·비거주 1주택에 대한 보유세 강화 방안을 검토하면서 이 중 다수를 차지하는 비거주 1주택자들이 더욱 심란한 모습”이라고 보도했다. 특히 “직장과 자녀교육 등 불가피한 사유로 비거주 1주택자이면서 토지거래허가구역에 집을 보유한 사람들은 3중고를 호소하기도 한다”며 “집을 팔기도, 세를 놓기도, 직접 들어가 살기도 쉽지 않다는 것”이라고 썼다.

이 대통령은 이에 대해 “갭투자용이 아니라 주거용인데 직장 등 불가피한 사유로 일시 비거주하는 경우는 제외됨이 명백하다”며 “그런데 동일한 ‘심층기획’ 기사에서 투기용이 아니고 직장 자녀교육 등으로 일시 거주하지 못하는 사람은 어쩌란 말이냐고 쓰는 건 몰라서냐, 알면서 그러는 것이냐”고 반문했다.

이 대통령은 이어 “명백히 모순되는 기사이니 조금만 더 심층 분석해서 기사를 정정해주길 바란다”고 덧붙였다.

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