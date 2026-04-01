이 대통령 “갭투자용 외 일시 비거주는 제외됨이 명백…기사 정정해달라”

이재명 대통령이 부동산 정책과 관련한 기획 기사 내용에 대해 “명백히 모순되는 기사”라며 정정해 줄 것을 요구했다.

이 대통령은 1일 오전 엑스에 ‘투기용 아닌데…집 팔기도, 세 놓기도, 직접 살기도 어렵다’는 제목의 언론 기사를 공유하며 이같이 밝혔다.

이 기사는 “이 대통령의 부동산 시장 안정화 의지에 따라 정부가 다주택·초고가 주택·비거주 1주택에 대한 보유세 강화 방안을 검토하면서 이 중 다수를 차지하는 비거주 1주택자들이 더욱 심란한 모습”이라고 보도했다. 특히 “직장과 자녀교육 등 불가피한 사유로 비거주 1주택자이면서 토지거래허가구역에 집을 보유한 사람들은 3중고를 호소하기도 한다”며 “집을 팔기도, 세를 놓기도, 직접 들어가 살기도 쉽지 않다는 것”이라고 썼다.

이 대통령은 이에 대해 “갭투자용이 아니라 주거용인데 직장 등 불가피한 사유로 일시 비거주하는 경우는 제외됨이 명백하다”며 “그런데 동일한 ‘심층기획’ 기사에서 투기용이 아니고 직장 자녀교육 등으로 일시 거주하지 못하는 사람은 어쩌란 말이냐고 쓰는 건 몰라서냐, 알면서 그러는 것이냐”고 반문했다.

이 대통령은 이어 “명백히 모순되는 기사이니 조금만 더 심층 분석해서 기사를 정정해주길 바란다”고 덧붙였다.