정부, 사상 첫 ‘농지 전수조사’ 실시···수도권 투기 의심지역 집중적으로 훑는다

정부가 올해와 내년에 걸쳐 사상 첫 ‘농지 전수조사’를 실시한다. 우선 올해는 수도권 전 지역 등 투기의심군을 대상으로 현장조사를 벌이고, 법 위반이 확인되면 유예기간없이 즉각 처분명령을 내리도록 법을 개정할 방침이다.

농림축산식품부는 1일 더불어민주당과 당정협의회를 열고 ‘농지 전수조사’ 방안을 논의했다. 농지에 대한 전수 조사가 이뤄지는 것은 사실상 처음이다. 지난해 기준 농지면적은 195만4000헥타르로 국토면적에 20% 수준으로 추정된다.

농지 전수조사는 올해와 내년에 걸쳐 2단계로 진행된다. 올해 1단계 조사에서는 국비 588억원을 투입해 농지법 시행 이후인 1996년 이후 농지인 115만ha를 중점적으로 살핀다.

우선 오는 5월부터 행정정보, 드론·항공 사진 및 AI(인공지능)을 활용해 의심 농지를 추출한다. 8월부터는 토지거래허가구역·수도권 전 지역·경매 취득자·농업법인 및 외국인 소유 농지·관외거주자·최근 10년 내 농취증 발급·공유취득자·농지이용실태조사 결과 적발 농지·기본조사결과 불법의심 농지 등 10대 투기 위험군(72만ha)을 대상으로 현장점검에 나선다.

정부는 특히 수도권 내에 투기 수요가 몰려있다고 보고 집중 점검할 방침이다. 농지 실거래가는 경기 지역이 평당 60만7천원으로 전남(8만2천원)의 7.4배에 달한다. 또 조사를 위해 ‘정부합동 농지 조사 및 제도 개선 추진단’을 구성하고, 지방정부와 국립농산물품질관리원이 5000명 규모의 조사 인력을 채용할 방침이다.

적발 농지에 대해서는 농지 유형별로 구분해 행정 처분을 부과하거나 계도하고, 토지거래허가구역 내 무단 휴경 및 불법 임대차 등 적발 시에는 유예없이 즉각 처분명령을 내릴 수 있도록 법을 개정할 방침이다. 토허구역에서 위법사항이 적발되면 기존에 뒀던 1년 간의 유예기간을 주지 않겠다는 것이다.

내년에는 1996년 이전 취득농지 약 80만ha도 추가 조사를 벌여 전체 농지 데이터베이스를 구축한다. 1996년 농지법 시행 이전 소유 농지에 대해서는 처분 의무나 명령 규정이 적용되지 않아 그간 관리 사각지대로 꼽혀왔다.

당정은 농지 관리체계 개선, 농지보전부담금 정상화, 농지보전총량제 등 농지 관리제도 개선 방안도 함께 마련해 나가기로 했다.

윤원습 농식품부 농업정책관은 “경기도나 수도권에 땅값이 비싼 데에 투기적 수요가 있다고 보고 있다. 투기 수요가 많았던 곳은 (조사로) 일부 가격 조정이 있을 수 있다”면서 “전국적인 가격 하락으로 이어지지는 않을 것”이라고 말했다.