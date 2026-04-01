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본문 요약

충남 태안군이 반려견과 함께 갯벌을 체험할 수 있는 이색 관광 프로그램을 선보인다.

태안군 관계자는 "반려가족을 위한 여행 환경을 조성해 관광객 만족도를 높이겠다"며 "차별화된 해양 체험 프로그램을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

한편 군은 지난해 같은 프로그램을 15회 운영해 반려인 350명과 반려견 201마리가 참여하는 등 호응을 얻은 바 있다.

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반려견과 갯벌서 조개 잡는다···태안, ‘댕댕이 동반 체험’ 본격 운영

입력 2026.04.01 09:33

  • 강정의 기자

  • 기사를 재생 중이에요

6월까지 주말·공휴일 총 15회 진행

댕댕이 갯벌체험 홍보물. 충남 태안군 제공

댕댕이 갯벌체험 홍보물. 충남 태안군 제공

충남 태안군이 반려견과 함께 갯벌을 체험할 수 있는 이색 관광 프로그램을 선보인다.

태안군은 오는 6월까지 병술만 어촌체험마을에서 반려견 동반 갯벌 체험 프로그램을 운영한다고 1일 밝혔다.

이번 사업은 ‘2026년 태안 방문의 해’를 맞아 지역 해양자원을 활용하고 반려동물 친화 관광도시로서의 브랜드 가치를 높이기 위해 추진됐다.

프로그램은 한국관광공사 대전충남지사와 협업해 마련됐다.

체험은 매주 주말과 공휴일, 물때에 맞춰 총 15회 내외로 진행되며 오는 4일 첫 일정이 시작된다. 참가자들은 안면도 해변에서 반려견과 함께 갯벌 산책과 조개잡기 체험을 즐길 수 있다.

현장에서는 양동이와 호미 등 체험 장비가 제공되며 참가자에게는 기념 굿즈도 지급된다. 체험 후 반려견을 위한 드라이기 등 편의 장비도 이용할 수 있다.

참가를 원하는 반려인은 반려동물 여행 플랫폼 ‘반려생활’ 앱을 통해 신청하면 된다. 참가비는 1만9000원이며 체험 시간은 약 2시간이다.

태안군 관계자는 “반려가족을 위한 여행 환경을 조성해 관광객 만족도를 높이겠다”며 “차별화된 해양 체험 프로그램을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.

한편 군은 지난해 같은 프로그램을 15회 운영해 반려인 350명과 반려견 201마리가 참여하는 등 호응을 얻은 바 있다.

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