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네타냐후, 이란에 “‘성경 10대 재앙’ 수준 타격 가해”···“이제는 이스라엘이 이란 압박”

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본문 요약

유대교 최대 명절인 유월절을 하루 앞두고 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 이란과 친이란 세력에게 "성경 속 10대 재앙"에 준하는 타격을 가했다고 말했다.

네타냐후 총리는 "과거에는 이란이 이스라엘을 압박했지만 이제는 이스라엘이 이란을 압박하고 있다"며 "전략적 전환점이 있었다"고 했다.

이어 "이란 정권은 그 어느 때보다 약해졌고 이스라엘은 그 어느 때보다 강해졌다"고 밝혔다.

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네타냐후, 이란에 “‘성경 10대 재앙’ 수준 타격 가해”···“이제는 이스라엘이 이란 압박”

입력 2026.04.01 09:42

수정 2026.04.01 09:59

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  • 최경윤 기자

  • 기사를 재생 중이에요

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리. AP연합뉴스

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리. AP연합뉴스

유대교 최대 명절인 유월절을 하루 앞두고 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 이란과 친이란 세력에게 “성경 속 10대 재앙”에 준하는 타격을 가했다고 말했다.

네타냐후 총리는 지난달 31일(현지시간) 공개된 영상 성명에서 이란이 탄도미사일 개발, 핵농축, 무장 대리 세력 지원에 투입한 “1조달러가 수포로 돌아갔다”며 이같이 밝혔다.

그는 이스라엘이 이란에 가한 10가지 재앙으로 팔레스타인 무장정파 하마스, 레바논 헤즈볼라, 예멘 후티 등 친이란 세력 다섯 곳을 타격한 점을 언급했다. 또 이란의 핵 프로그램 타격, 탄도미사일 역량 파괴, 정권 기반 약화, 내부 보안군 압박, 수뇌부 제거 등 다섯 가지를 꼽았다.

네타냐후 총리는 “과거에는 이란이 이스라엘을 압박했지만 이제는 이스라엘이 이란을 압박하고 있다”며 “전략적 전환점이 있었다”고 했다. 이어 “이란 정권은 그 어느 때보다 약해졌고 이스라엘은 그 어느 때보다 강해졌다”고 밝혔다.

그는 이란과 지난해 6월 치른 ‘12일 전쟁’ 당시에는 이란의 즉각적인 핵무장 위협을 제거하는 데 주력했다면, 이번 전쟁에서는 핵을 생산하는 정권의 역량 자체를 무너뜨렸다고 자평했다. 네타냐후 총리는 “전쟁은 아직 끝나지 않았다”고 말했다.

그는 역내 주요 국가들과 이란에 대항하는 새로운 동맹을 구축하고 있다고도 했다. 다만 구체적인 상대 국가는 밝히지 않은 채 관련 협정을 조만간 설명할 수 있기를 바란다고 덧붙였다. 앞서 AP통신은 사우디아라비아, 아랍에미리트연합, 쿠웨이트, 바레인 등이 이란이 더욱 약화할 때까지 전쟁을 계속하기를 선호한다고 보도했다.

이스라엘 매체 타임스오브이스라엘은 네타냐후 총리가 전쟁이 진행 중인 상황에서 자국의 성과를 열거한 데 대해 “도널드 트럼프 미국 대통령이 전쟁을 조기에 끝내기로 할 경우에 대비한 메시지 준비 작업일 가능성이 있다”고 평가했다.

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