구윤철 “펀더멘탈과 괴리된 과도한 원화 약세, 경제에 도움 안 돼”

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 1일 중동전쟁으로 최근 원·달러 환율이 1500원대를 넘어선 것을 두고 “펀더멘탈과 괴리된 과도한 원화 약세는 우리 경제에 도움이 되지 않는다”고 말했다.

구 부총리는 이날 정부서울청사에서 첫 거시재정금융간담회를 열고 “원화가 큰 폭의 변동성을 보이고 있다”며 이같이 밝혔다. 이날 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전날보다 21.6원 내린 1508.5원에 거래를 시작했다. 전날 환율은 장중 한때 1530원을 돌파해 2009년 글로벌 금융위기 이후 최고치로 치솟았다.

구 부총리는 “올해 들어 수출이 역대 최고치를 경신하고 있고 오늘부터 국고채도 세계국채지수에 편입된다”며 “어제 국회에서도 환율안정 세제 3법이 통과됨에 따라 향후 국내시장복귀계좌(RIA)를 통한 해외증권투자 자금의 환류가 본격화되고, 해외법인으로부터의 배당이 증가하면 환율 안정에 도움이 될 것”이라고 말했다.

그는 “중동전쟁이 더욱 장기화될 가능성에도 빈틈없이 대비하겠다”며 “최악의 상황까지 염두에 두고 향후 가용한 모든 정책 수단을 선제적으로 준비해 즉각적으로 대응하겠다”고 말했다.

구 부총리는 “중동전쟁 지속으로 취약계층에도 타격이 우려된다”며 “어제 국회에 제출된 추가경정예산안(추경)이 신속하게 통과되고 집행되는 것이 무엇보다 절실하다”고 말했다. 추경안이 국회에서 확정되는 대로 즉시 현장에서 집행될 수 있도록 사전 준비에도 만전을 기하겠다고 밝혔다.

이날 회의는 구 부총리와 박홍근 기획예산처 장관, 이억원 금융위원장이 함께하는 첫 ‘3자 협의체 회의’다. 기획재정부 조직이 재경부·기획처로 나뉜 이후 경제부처 수장들이 머리를 맞대는 공식 자리를 마련한 것이다. 구 부총리는 “중동전쟁으로 거시경제 불확실성의 파고가 높은 상황에서 거시정책 간의 유기적인 조율이 어느 때보다 중요하다”며 “이에 예산·세제·금융·외환 등 이재명 정부의 정책 수단을 책임지는 세 부처가 거시정책 수단의 최적 조합을 모색하기 위해 이 자리를 마련했다”고 설명했다.

구 부총리는 박 장관과 함께 “중동전쟁과 같은 당면한 현안을 넘어서 양극화, 잠재성장률 하락 등 구조적 문제까지 폭넓고 깊게 토론하겠다”며 “이재명 정부의 성공과 우리 경제의 대도약을 위한 최적의 해법을 찾는 생산적 논의의 장으로 만들어 나가겠다”고 말했다.