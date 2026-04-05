K-뷰티, 미국 화장품 수입 시장 1위…프랑스 제쳤다

미국 화장품 수입 시장의 지형이 달라지고 있다. 최근 금융경제 미디어 Investopedia가 공개한 자료에 따르면, 2024년 기준 미국이 수입한 메이크업 및 스킨케어 제품의 최대 수출국은 한국으로 나타났다. 수입액은 약 17억 달러(약 2조 5,833억원)로, 전통적인 뷰티 강국인 프랑스(13억 달러)를 크게 앞섰다.

이번 통계는 단순한 순위 이상의 의미를 갖는다. 오랜 기간 글로벌 화장품 시장을 주도해온 유럽 중심 구조가 흔들리고, 아시아 특히 K-뷰티의 영향력이 본격적으로 수치로 입증됐다는 점에서다. 한국은 이미 기능성 화장품, 성분 중심 스킨케어, 빠른 제품 개발 사이클을 앞세워 글로벌 소비자층을 확보해왔지만, 이번 데이터는 그 성과가 미국이라는 최대 소비 시장에서 확실히 자리 잡았음을 보여준다.

2위를 차지한 프랑스는 여전히 럭셔리 화장품 강국의 위상을 유지하고 있지만, 성장 속도 면에서는 한국에 뒤처진 모습이다. 캐나다(10억 달러), 이탈리아(8억7920만 달러)가 뒤를 이었고, 중국 역시 6억7000만 달러 규모로 상위권에 이름을 올렸다. 다만 중국의 경우, 과거 대비 성장세가 둔화됐다는 점에서 구조적인 변화가 감지된다.

주목할 점은 상위권 국가들의 성격이 뚜렷하게 구분된다는 것이다. 프랑스와 이탈리아가 전통적인 ‘럭셔리 브랜드’ 중심이라면, 한국은 가성비와 혁신을 결합한 ‘실용형 뷰티’로 시장을 공략하고 있다. 특히 성분 투명성, 피부 타입 맞춤형 제품, 그리고 SNS 기반 바이럴 전략이 미국 소비자들에게 강하게 작용한 것으로 분석된다.

전문가들은 이러한 변화의 배경으로 소비 트렌드의 이동을 꼽는다. 과거 브랜드 중심 소비에서 벗어나, 이제는 성분과 효능, 가격 대비 가치가 중요한 기준으로 떠오르고 있다는 것이다. 특히 MZ세대를 중심으로 “좋은 제품을 합리적인 가격에” 소비하려는 경향이 강해지면서, K-뷰티가 유리한 위치를 점하게 됐다.

한국이 미국 뷰티 시장 수입 1위를 달성한 데에는 몇 가지 구조적 요인이 있다. 먼저 콘텐츠와 제품의 동반 성장이다. 한류 콘텐츠(드라마·K-팝)가 미국 내 한국 문화 전반에 대한 관심을 높이면서 스킨케어 루틴과 제품에 대한 수요가 자연스럽게 확산됐다.

또한 기능성과 가성비가 조화로운 것도 K뷰티 활약의 원인이다. 세럼, 앰플, 선크림 등 기능성 스킨케어 제품군에서 국내 브랜드들은 유럽 럭셔리 대비 합리적인 가격에 높은 효능을 제공한다는 인식을 쌓아왔다.

틱톡·SNS 마케팅도 주효했다. 한국인의 유리 피부(glass skin), 멀티스텝 루틴 등 K-뷰티 고유의 콘셉트가 소셜미디어를 타고 미국 Z세대·밀레니얼 세대에게 빠르게 침투했다.