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학교 인근서 안마시술소 위장한 성매매업소 운영··· 법원, 추징금 1억2900만 원

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본문 요약

학교 근처에서 안마시술소로 위장한 성매매업소를 운영한 50대 여성 업주에게 1억 원이 넘는 추징금이 선고됐다.

울산지법 형사6단독 이현경 부장판사는 교육환경보호에 관한 법률 위반과 성매매알선 등 행위의 처벌에 관한 법률 위반 등 혐의로 재판에 넘겨진 A씨에게 징역 1년에 집행유예 3년을 선고하고, 1억2900만 원의 추징을 명령했다고 5일 밝혔다.

A씨는 2024년 1월부터 지난해 3월까지 울산 동구의 한 건물에서 안마시술소를 운영했다.

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학교 인근서 안마시술소 위장한 성매매업소 운영··· 법원, 추징금 1억2900만 원

입력 2026.04.05 10:18

  • 김준용 기자

  • 기사를 재생 중이에요

울산지법 전경. 연합뉴스

울산지법 전경. 연합뉴스

학교 근처에서 안마시술소로 위장한 성매매업소를 운영한 50대 여성 업주에게 1억 원이 넘는 추징금이 선고됐다.

울산지법 형사6단독 이현경 부장판사는 교육환경보호에 관한 법률 위반과 성매매알선 등 행위의 처벌에 관한 법률 위반 등 혐의로 재판에 넘겨진 A씨에게 징역 1년에 집행유예 3년을 선고하고, 1억2900만 원의 추징을 명령했다고 5일 밝혔다.

A씨는 2024년 1월부터 지난해 3월까지 울산 동구의 한 건물에서 안마시술소를 운영했다. 이곳에서 A씨는 손님들에게 13~17만원을 받고 성매매를 알선했다.

관련법상 청소년 출입·고용 금지 업소는 교육환경보호구역으로부터 200ｍ 이내에서는 영업할 수 없다. A씨의 업소는 인근 고등학교에서 160ｍ, 초등학교에서 182ｍ 거리에서 샤워실과 밀실을 갖추고 영업한 것으로 나타났다.

재판부는 “피고인은 동종 범죄로 여러 번 처벌받았는데도 또 범행했다”며 “잘못을 인정하고 반성하는 점, 재범하지 않겠다고 다짐한 점은 참작했다”고 양형 이유를 밝혔다.

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