학교 인근서 안마시술소 위장한 성매매업소 운영··· 법원, 추징금 1억2900만 원

학교 근처에서 안마시술소로 위장한 성매매업소를 운영한 50대 여성 업주에게 1억 원이 넘는 추징금이 선고됐다.

울산지법 형사6단독 이현경 부장판사는 교육환경보호에 관한 법률 위반과 성매매알선 등 행위의 처벌에 관한 법률 위반 등 혐의로 재판에 넘겨진 A씨에게 징역 1년에 집행유예 3년을 선고하고, 1억2900만 원의 추징을 명령했다고 5일 밝혔다.

A씨는 2024년 1월부터 지난해 3월까지 울산 동구의 한 건물에서 안마시술소를 운영했다. 이곳에서 A씨는 손님들에게 13~17만원을 받고 성매매를 알선했다.

관련법상 청소년 출입·고용 금지 업소는 교육환경보호구역으로부터 200ｍ 이내에서는 영업할 수 없다. A씨의 업소는 인근 고등학교에서 160ｍ, 초등학교에서 182ｍ 거리에서 샤워실과 밀실을 갖추고 영업한 것으로 나타났다.

재판부는 “피고인은 동종 범죄로 여러 번 처벌받았는데도 또 범행했다”며 “잘못을 인정하고 반성하는 점, 재범하지 않겠다고 다짐한 점은 참작했다”고 양형 이유를 밝혔다.