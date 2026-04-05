강원도, 무기질 비료 52억 원 지원···농가 경영 부담 완화

요소 등 6만5000t 지원, 가격 상승분 80% 할인 공급

강원도는 중동 정세 불안에 따른 국제 원자재 가격과 유가 상승에 대응해 농업인의 경영 부담을 완화하기 위해 무기질비료 지원하는 사업을 추진하기로 했다고 5일 밝혔다.

최근 비료 등 원자재 가격의 상승세가 이어지고 있다.

1t당 국제 요소 가격은 2023년 330달러, 2024년 336달러, 2025년 386달러에서 올해 687달러로 급등했다.

특히 요소의 경우 카타르(19.5%), 사우디(14.3%), UAE(4.6%) 등 호르무즈 해협을 통해 약 38.4%가 수입되고 있어 수급 불안이 장기화할 경우 농가 경영비 부담이 커질 것으로 우려된다.

이에 따라 강원도는 오는 12월까지 52억1900만 원을 들여 요소 등 무기질비료 6만5237t을 지원할 계획이다.

지원 대상은 최근 2년간 무기질 비료를 구매한 농업경영체다.

농협을 통해 무기질비료 가격 상승분의 80%를 할인해 공급한다.

강원도 관계자는 “농가의 비료 구입 부담을 완화하고 경영 안정을 도모하기 위해 이 같은 사업을 추진하게 됐다”라며 “농업 활동에 차질이 없도록 신속하게 지원할 예정”이라고 말했다.