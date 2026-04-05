이게 바로 미세먼지 천연해독제···4월 꼭 챙겨야 할 ‘보약 음식’

완연한 봄으로 접어드는 4월 첫 주는 몸이 유난히 무거워지는 시기다. 큰 일교차와 미세먼지 때문에 피로감, 집중력 저하, 면역력 약화가 한꺼번에 몰려온다. 일조량이 늘고 기온이 오르면서 신진대사는 활발해지지만, 그만큼 에너지와 영양소 소모도 급격히 증가한다.

이럴 때일수록 보약 대신 ‘제철 음식’으로 몸의 균형을 되찾는 것이 중요하다. 지금 시기에 꼭 챙겨 먹어야 할, 몸을 깨우는 봄철 보약 음식들을 정리해봤다.

두릅 - 봄철 피로를 깨우는 ‘자연 강장제’

두릅은 봄나물 중에서도 단백질과 사포닌 함량이 높아 ‘산에서 나는 고기’라고 불린다. 사포닌은 면역력 증진과 피로 회복에 도움을 주는 대표 성분으로, 봄철 무기력함을 끊어내는 데 효과적이다.

특히 두릅 특유의 쌉싸름한 맛은 입맛을 되살려주고 위장 기능을 활성화하는 데도 도움을 준다. 살짝 데쳐 초고추장에 찍어 먹거나, 가볍게 무쳐 먹는 것이 가장 좋다.

바지락 - 간과 피로를 동시에 살리는 해장 식재료

바지락은 타우린과 아미노산이 풍부해 간 기능 회복과 피로 해소에 탁월하다. 특히 밤낮 온도차로 쉽게 지치는 봄철에는 체내 해독 작용을 도와주는 식품이 중요한데, 바지락이 그 역할을 한다.

칼슘과 철분도 풍부해 빈혈 예방에도 도움을 주며, 맑은 국으로 끓이면 흡수율까지 높일 수 있다. 부담 없이 자주 먹기 좋은 ‘실속형 보양식’이다.

미나리 - 미세먼지 시즌의 해독 파트너

4월은 미세먼지와 황사가 잦은 시기다. 미나리는 체내 중금속과 노폐물 배출을 돕는 대표적인 해독 채소다.

특유의 향을 내는 정유 성분이 혈액을 맑게 하고 염증을 완화하는 데 도움을 준다. 고기와 함께 먹으면 체내 축적되는 유해물질을 줄이는 데 시너지 효과를 낸다. 삼겹살과 궁합이 좋은 이유도 여기에 있다.

참나물 - 춘곤증 잡는 ‘비타민 충전소’

참나물은 비타민 A, C가 풍부해 봄철 부족해지기 쉬운 비타민을 빠르게 보충해준다. 특히 눈 피로와 피부 건조를 완화하는 데 도움을 주며, 항산화 작용도 뛰어나다.

향이 부드럽고 자극이 적어 샐러드나 겉절이로 먹기 좋고, 생으로 섭취할수록 영양 손실이 적다. 나른함이 계속될 때 식탁에 올리기 좋은 식재료다.

전복 - 면역력 끌어올리는 고급 보양식

조금 더 확실한 ‘보약 느낌’을 원한다면 전복이 제격이다. 전복은 단백질과 아연, 타우린이 풍부해 면역력 강화와 체력 회복에 효과적이다.

특히 환절기에는 면역력이 떨어지기 쉬운데, 전복은 몸의 기초 체력을 끌어올리는 데 도움을 준다. 죽이나 찜으로 섭취하면 소화 부담도 적다.