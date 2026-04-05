한전 “경제 전시 상황에 직면”···그룹사, 긴급 사장단 회의 개최

지난해 에너지 사용량의 5% 감축하기로

미국·이스라엘의 이란 공습으로 시작된 중동전쟁이 한 달 넘게 이어지면서 국내 전력 기업들이 에너지 안보 위기 상황에 대응하고 에너지 절감 대책을 이행하는 방안을 논의했다.

한국전력공사는 지난 3일 서울 서초구 한전아트센터에서 한국수력원자력, 한국남동발전, 한국중부발전, 한국서부발전, 한국남부발전, 한국동서발전, 한국전력기술, 한전KPS, 한전원자력연료, 한전KDN 사장과 함께 긴급 사장단 회의를 열었다고 5일 밝혔다.

이날 회의에서 참석자들은 현 상황을 ‘경제 전시 상황’으로 인식하고, 환율과 국제 연료 가격 급등이 재무 구조에 미칠 영향과 대응 방안을 집중적으로 점검했다. 또 전력공급 역량 극대화로 에너지 위기 극복을 위해 전력 그룹사 차원의 역량을 모으기로 했다.

참석자들은 지난해 전력 그룹사 전체 에너지 사용량의 5%에 해당하는 약 513GWh(기가와트시)를 감축하는 에너지 절감 종합 대책을 즉각적으로 추진하기로 의견을 모았다. 513GWh는 액화천연가스(LNG) 수입량 8만t을 대체하는 효과를 거둘 수 있다고 한전은 설명했다.

한전은 또 직원들이 차량 2부제에 적극적으로 참여하고, 대중교통 이용을 확대하는 등 자체 실천 노력과 함께 주택용 에너지캐시백 지원 강화 등 계획을 발표했다. 전력 그룹사도 발전소 내 전력 절감, 인공지능(AI) 기반 연료비 단가 예측 솔루션 고도화, 사옥 유휴부지를 활용한 재생에너지 설비 확대 등 회사별 특성을 고려한 에너지 절감 방안을 발표했다.

참석자들은 또 자원 위기 극복을 넘어 국가 첨단산업을 뒷받침할 ‘전력망 적기 확충’과 ‘지산지소(전력이 필요한 곳에서 전력을 생산하는 원칙) 활성화’ 등 재생에너지 확대를 위한 미래 전력망 구축 방안도 논의했다.

김동철 한전 사장은 “자원 안보 위기 경보 격상 등 경제 전시상황에 직면했다”라며 “한전과 전력그룹사가 정부의 고강도 에너지 절감 대책을 솔선수범해 이행하고, 전력 그룹사 간 긴밀한 협력을 통해 국가적 에너지 위기를 지속 가능한 에너지 대전환의 기회로 만들어나가자”고 밝혔다.