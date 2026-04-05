군 헬기, 산불 진화 중에 유엔사 승인 없이 DMZ 진입…경위 파악

MDL 월선 여부도 조사 북한 특별한 반응 없어

육군 헬기가 산불 진화 작업을 하다가 유엔군사령부의 사전 승인 없이 비무장지대(DMZ) 내부에 진입해 군 당국과 유엔사가 경위 파악에 나섰다.

5일 합참에 따르면 육군 헬기 수리온 1대가 지난달 23일 경기 연천 접경지역에 산불을 끄기 위해 투입됐다. 수리온 헬기는 DMZ에 진입할 계획은 없었지만 우발적으로 DMZ 안을 비행했다.

정전협정에 따라 DMZ에 들어가려면 유엔사의 사전 승인이 필요하지만 이런 절차를 밟지 않은 것으로 알려졌다. 함께 진화 작업에 투입된 산림청 소속 헬기는 DMZ 내부를 비행했고 사전에 유엔사의 승인을 받은 것으로 전해졌다.

이에 한국군 당국과 유엔사는 수리온 헬기가 DMZ에 진입한 경위와 함께 군사분계선(MDL)을 넘었는지 등을 조사 중이다. 다만 수리온 헬기의 DMZ 진입은 군사적이 아닌 산불 대응 목적인 만큼 유엔사가 크게 문제 삼지는 않을 것으로 전망된다. 북한도 특별한 반응을 보이지 않은 것으로 알려졌다. 수리온은 병력과 장비 수송 임무를 주로 맡는 국산 기동헬기로, 산불 진화 작업 당시에는 특별한 무장을 하지는 않은 것으로 전해졌다.

합참 관계자는 “관련 사안에 대해서 조사 중”이라며 “작전 사안과 연계된 부분이 있어 세부 내용 공개는 제한된다”라고 말했다.