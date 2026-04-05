화천군, 초중고 신입생에 입학 축하금 지급···30~50만 원

강원 화천군은 이달부터 지역 초·중·고등학교 신입생을 대상으로 ‘입학 축하금’ 지급을 시작한다고 5일 밝혔다.

‘입학 축하금’ 지원 대상은 화천에 주민등록을 한 초등학교 신입생 113명을 비롯해 중학교 신입생 137명, 고등학교 신입생 112명 등 모두 362명이다.

지원 금액은 초등학생 30만 원, 중학생 40만 원, 고등학생 50만 원이다.

‘입학 축하금’은 지역 서점과 문구점 등 지정된 업체에서 입학 관련 물품을 살 때 사용할 수 있다.

화천군 인재육성재단도 2026학년도 1학기 지역인재 육성 학자 지원금 지원 대상을 확정하고, 지급을 준비 중이다.

최근 이사회를 열고, 대학생 등록금 지원 468명, 거주 공간 지원 433명, 고교 진학 우수·진로 장려금 대상 4명 등 모두 909명을 지원 대상자로 확정했다.

대학 학자 지원금의 경우 등록금에서 국가 장학금을 제외한 실 납입액 전액을 지급한다.

지난해 매월 50만 원이었던 거주 공간 지원금은 올해 60만 원으로 10만 원 늘렸다.

최문순 화천군수는 “지역 인재들이 더 넓은 세상에서 마음껏 꿈을 펼칠 수 있도록 최선을 다해 지원해 나갈 것”이라고 말했다.