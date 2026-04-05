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동료 일 도우면 점수 획득··· 경남도교육청 ‘부서 칸막이 허물기’ 협업 포인트 제도 운영

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본문 요약

경남도교육청이 부서간 벽 허물기를 위해 '협업포인트'를 운영한다.

경남도교육청은 업무 떠넘기기 관행을 막고, 부서 간 정보와 자원 공유를 위한 '협업 포인트' 제도를 이달부터 운영하고 있다고 5일 밝혔다.

도교육청에 따르면 협업 포인트는 본청과 직속기관, 교육지원청 소속 5~9급 공무원을 대상으로 업무 중 동료를 돕거나 자발적으로 협력한 직원이 그 공로를 포인트로 인정받을 수 있도록 하는 시스템이다.

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동료 일 도우면 점수 획득··· 경남도교육청 ‘부서 칸막이 허물기’ 협업 포인트 제도 운영

입력 2026.04.05 10:47

  • 김준용 기자

  • 기사를 재생 중이에요

경남도교육청. 경향신문 자료사진

경남도교육청. 경향신문 자료사진

경남도교육청이 부서간 벽 허물기를 위해 ‘협업포인트’를 운영한다.

경남도교육청은 업무 떠넘기기 관행을 막고, 부서 간 정보와 자원 공유를 위한 ‘협업 포인트’ 제도를 이달부터 운영하고 있다고 5일 밝혔다. 도교육청에 따르면 협업 포인트는 본청과 직속기관, 교육지원청 소속 5~9급 공무원을 대상으로 업무 중 동료를 돕거나 자발적으로 협력한 직원이 그 공로를 포인트로 인정받을 수 있도록 하는 시스템이다.

매월 초 전 직원은 기본 포인트 30점을 받고, 월 3회 안에서 1회 10점 씩 동료들에게 포인트를 줄 수 있다. 난도가 높고 헌신적인 협업의 경우 정책기획관의 승인을 거쳐 1회 30점의 특별 포인트를 부여한다.

연말 누적 점수 상위 5％에 해당하는 직원에게는 성과평가 시 개인 가점 0.3점을 부여해 ‘숨은 조력자’를 발굴·우대할 계획이다. 도교육청은 올해 운영 현황을 분석한 뒤 내년 성과평가 항목에 ‘부서 공통평가 지표’를 신설할 예정이다.

강만조 경남도교육청 정책기획관은 “수치로 증명하기 어려웠던 직원들의 ‘보이지 않는 노력’을 찾아내 정당하게 보상하려 한다”며 “서로 돕는 유연한 조직 문화를 조성해 나가겠다”고 밝혔다.

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