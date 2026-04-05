인제군, 상남면 LPG 배관망 구축···175세대 에너지 복지 향상

강원 인제군은 최근 상남면 지역 주민의 에너지 복지 향상과 안전한 가스 공급체계 구축을 위해 추진한 ‘액화석유가스(LPG) 배관망 구축’ 사업을 준공했다고 5일 밝혔다.

이번 사업은 농촌 지역에서 개별 LPG 용기를 사용하는 데 따른 불편과 에너지 이용 부담을 줄이고, 더욱 안정적인 연료 공급 기반을 마련하기 위해 추진됐다.

인제군은 29억 원을 들여 상남면 상남리 일원 175세대를 대상으로 LPG 배관망을 구축하고, 소형 저장 탱크 27기와 공급 관로 3.05㎞, 세대 내 배관 0.78㎞ 등을 설치했다.

현재 공급 배관과 저장시설에 대한 단계별 완성검사도 모두 완료된 상태다.

배관망을 통해 LPG를 공급받으면 기존 용기 배송 방식과 비교해 유통비용을 절감할 수 있다.

세대별 연료비도 등유나 LPG 용기를 사용하는 가구보다 약 30~50%가량 줄어들 것으로 예상된다.

또 금속 배관과 가스안전차단기 설치를 통해 가스 안전사고 예방 효과도 기대되고 있다.

인제군 관계자는 “이번 사업을 통해 주민들의 연료비 부담을 크게 줄일 수 있게 됐다”라며 “앞으로도 농촌 지역의 에너지 인프라 확충과 안전한 공급체계 구축을 지속해서 추진하겠다”라고 말했다.