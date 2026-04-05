창간 80주년 경향신문

대구 ‘캐리어 시신’ 사건 피해자, 병원 한 번 못가···가정폭력 끝에 벌어진 참극

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

대구 '캐리어 시신' 사건의 피해 여성이 한 달가량 폭행을 당하면서도 제대로 된 치료 한 번 받지 못한 것으로 파악됐다.

경찰은 시신이 발견된 당일 A·C씨를 긴급 체포했다.

이후 A씨는 피해자가 폭행 끝에 숨지자 시신을 여행용 가방에 담아 아내 C씨와 함께 신천변에 유기한 혐의로, C씨는 시신 유기 과정에 동참한 혐의로 각각 구속됐다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

대구 ‘캐리어 시신’ 사건 피해자, 병원 한 번 못가···가정폭력 끝에 벌어진 참극

입력 2026.04.05 11:07

  • 백경열 기자

  • 기사를 재생 중이에요

여행용 가방에 50대 여성 시신을 담아 도심 하천에 유기한 혐의를 받는 20대 부부가 지난 2일 영장실질심사를 받기 위해 이동하고 있다. 연합뉴스

여행용 가방에 50대 여성 시신을 담아 도심 하천에 유기한 혐의를 받는 20대 부부가 지난 2일 영장실질심사를 받기 위해 이동하고 있다. 연합뉴스

대구 ‘캐리어 시신’ 사건의 피해 여성이 한 달가량 폭행을 당하면서도 제대로 된 치료 한 번 받지 못한 것으로 파악됐다.

5일 경찰 등에 따르면, 존속살해 및 사체유기 혐의로 구속된 사위 A씨(27)가 장모 B씨(54)를 폭행하기 시작한 시기는 지난 2월쯤으로 조사됐다. 경찰은 A씨가 “집안에서 시끄럽게 군다”, “물건을 제대로 정리하지 않는다”는 등 이유로 B씨에 대한 폭행을 이어갔다고 밝혔다.

B씨는 딸 C씨(26)가 혼인 직후인 지난해 9월쯤부터 남편인 A씨로부터 폭행을 당하자, 이를 보호하려는 등 이유로 대구 중구에 있는 원룸에서 함께 생활한 것으로 파악됐다. B씨는 지난 2월 오피스텔형 원룸으로 이사한 후에도 함께 산 것으로 조사됐다.

수사팀은 B씨가 사위의 폭행에도 제대로 된 병원 치료를 받지 못했으며, 지난달 18일 주거지 내에서 1시간 넘게 폭행을 당하다가 결국 목숨을 잃은 것으로 보고 있다. C씨는 A씨로부터 보복당할 것이 두려워 주변에 이러한 사실을 알리지 못했을 것으로 추정된다.

실제 A씨는 C씨에게 “신고하지 말고 외부 연락을 받지 말라”고 하는 등 행동을 통제했다는 게 경찰의 시각이다.

경찰은 휴대전화 포렌식 등 추가 수사를 벌여 A씨의 구체적인 범행 사실을 파악할 계획이다. 송치는 오는 8일쯤 이뤄질 것으로 예상된다.

앞서 지난달 31일 ‘북구 칠성동 잠수교 아래에 여행용 가방(캐리어)이 떠다닌다’는 내용의 주민 신고가 접수됐다. 경찰이 캐리어를 수거하는 과정에서 시신이 발견됐다.

경찰은 시신이 발견된 당일 A·C씨를 긴급 체포했다. 이후 A씨는 피해자가 폭행 끝에 숨지자 시신을 여행용 가방에 담아 아내 C씨와 함께 신천변에 유기한 혐의로, C씨는 시신 유기 과정에 동참한 혐의로 각각 구속됐다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글