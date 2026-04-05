지사 제명에 여론조사 의혹 수사까지···전북 민주당 경선 ‘혼탁’

6·3 지방선거를 앞두고 더불어민주당 전북 지역 경선이 후폭풍에 휩싸였다. 현직 도지사가 현금 제공 논란으로 제명된 데 이어 기초단체장 경선 곳곳에서 여론조사 조작 의혹과 공직선거법 위반 의혹이 제기되며 수사로 이어지고 있다.

갈등의 핵심에는 김관영 전북지사의 ‘대리운전비’ 현금 제공 논란이 있다. 5일 정치권과 경찰 등에 따르면 김 지사는 지난해 11월 전주 완산구 효자동 한 식당에서 청년 당원과 시·도의원 등에게 대리운전비 명목으로 현금 68만원을 건넨 혐의로 수사를 받고 있다.

더불어민주당 지도부는 사안의 중대성을 이유로 지난 1일 김 지사를 제명했다. 김 지사는 “음주운전을 우려해 건넨 대리비를 이튿날 회수했다”고 반박하며 2일 서울남부지방법원에 제명 처분 효력정지 가처분을 신청했다.

기초단체장 경선에서도 위법 의혹이 제기됐다. 임실군선거관리위원회는 지난달 성수면 한 식당에서 주민 수십 명에게 음식을 제공하고 모금함을 비치한 혐의(공직선거법 위반)로 민주당 소속 A 예비후보를 경찰에 수사 의뢰했다. 경찰은 결제 주체와 모금 경위를 조사하고 있다. 기부행위로 인정될 경우 식사를 제공받은 유권자에게도 최대 50배의 과태료가 부과될 수 있다.

여론조사 관련 의혹도 확산하고 있다. 임실·무주 등 8개 시·군에서 특정 후보 측이 지인을 동원해 휴대전화 요금 청구지 주소를 허위로 이전했다는 고발장이 접수되면서 전북경찰청이 경선 여론조사 전반에 대한 수사에 착수했다.

경선 신뢰도가 흔들리면서 예비후보들의 반발도 이어지고 있다. 성준후·한수용(진안)·김양원(부안)·임종철(순창) 등 예비후보는 2일 전북도의회에서 기자회견을 열고 “8개 지역 여론조사에서 휴대전화 응답률이 비정상적으로 상승하는 등 의혹이 제기돼 경찰 수사가 진행 중”이라며 중앙당의 개입을 요구했다. 이들은 당 차원의 감찰과 외부 전문가 검증을 통한 제도 점검을 촉구했다.

임실·장수·순창 등 6개 시·군 예비후보들도 별도의 입장문을 내고 긴급 윤리감찰을 요구했다. 이들은 안심번호 급증과 과도한 응답률을 문제로 지적하며 “조작 의혹이 확인될 경우 해당 후보의 자격을 박탈해야 한다”고 밝혔다.

지역 정가에서는 구조적 문제를 지적하는 목소리도 나온다. 한 관계자는 “전북은 ‘민주당 공천이 곧 당선’이라는 인식이 강해 경선 과열이 반복됐다”며 “수사 결과에 따라 선거 구도가 영향을 받을 가능성이 있다”고 말했다.