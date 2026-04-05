경북, ‘유가 급등’에 어업인 유류비 긴급 지원···인상분의 20%

경북도는 중동지역 정세 불안에 따른 유류비 상승으로 어려움을 겪는 지역 어업인에게 비용 일부를 지원한다고 5일 밝혔다.

경북도는 이달부터 6개월간 어업용 면세유(고경유 기준) 공급단가 인상액의 20%, 총 25억8000만원을 긴급 지원할 예정이다. 지난달 1드럼당 17만7000원 수준이던 어업용 면세유 가격은 이달들어 27만6000원으로 56.1%나 올랐다.

유류비는 출어 경비의 절반 이상을 차지하는 핵심 비용이다. 급격한 가격 상승에 따라 어업활동 위축 및 수산물 생산량 감소, 수익성 악화로 이어질 수 있는 상황이라는 게 경북도의 분석이다.

경북지역 동력어선은 2700여척으로 지난해에는 한 달 평균 2만1500드럼 이상을 사용하는 것으로 집계됐다. 이번 가격 상승으로 1드럼당 약 9만9000원이 인상되면서 지역 어업인들이 매월 추가로 부담하는 유류비는 21억5000만원에 달할 것으로 추산된다.

한편 해양수산부 역시 유가 상승으로 어려움에 처한 어업인들을 위해 어업용 면세경유 기준가 초과분의 70%를 지원한다.

문성준 경북도 해양수산국장은 “앞으로도 수산물 가격과 안정적인 어업 경영을 위해 행정적 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.