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경북, ‘유가 급등’에 어업인 유류비 긴급 지원···인상분의 20%

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경북도는 중동지역 정세 불안에 따른 유류비 상승으로 어려움을 겪는 지역 어업인에게 비용 일부를 지원한다고 5일 밝혔다.

한편 해양수산부 역시 유가 상승으로 어려움에 처한 어업인들을 위해 어업용 면세경유 기준가 초과분의 70%를 지원한다.

문성준 경북도 해양수산국장은 "앞으로도 수산물 가격과 안정적인 어업 경영을 위해 행정적 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

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경북, ‘유가 급등’에 어업인 유류비 긴급 지원···인상분의 20%

입력 2026.04.05 11:26

  • 백경열 기자

  • 기사를 재생 중이에요

경북도청사 전경. 경북도 제공

경북도청사 전경. 경북도 제공

경북도는 중동지역 정세 불안에 따른 유류비 상승으로 어려움을 겪는 지역 어업인에게 비용 일부를 지원한다고 5일 밝혔다.

경북도는 이달부터 6개월간 어업용 면세유(고경유 기준) 공급단가 인상액의 20%, 총 25억8000만원을 긴급 지원할 예정이다. 지난달 1드럼당 17만7000원 수준이던 어업용 면세유 가격은 이달들어 27만6000원으로 56.1%나 올랐다.

유류비는 출어 경비의 절반 이상을 차지하는 핵심 비용이다. 급격한 가격 상승에 따라 어업활동 위축 및 수산물 생산량 감소, 수익성 악화로 이어질 수 있는 상황이라는 게 경북도의 분석이다.

경북지역 동력어선은 2700여척으로 지난해에는 한 달 평균 2만1500드럼 이상을 사용하는 것으로 집계됐다. 이번 가격 상승으로 1드럼당 약 9만9000원이 인상되면서 지역 어업인들이 매월 추가로 부담하는 유류비는 21억5000만원에 달할 것으로 추산된다.

한편 해양수산부 역시 유가 상승으로 어려움에 처한 어업인들을 위해 어업용 면세경유 기준가 초과분의 70%를 지원한다.

문성준 경북도 해양수산국장은 “앞으로도 수산물 가격과 안정적인 어업 경영을 위해 행정적 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

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