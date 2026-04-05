[단독]‘이재명 망했다’던 유튜버 성제준, 음주운전 송치···면허정지 처분도

경찰이 술을 마시고 음주운전을 한 혐의로 유튜버 성제준씨를 검찰에 넘겼다. 경찰은 성씨에게 면허 정지 처분도 내렸다.

서울 강남경찰서는 성씨를 최근 서울중앙지검에 음주운전 혐의로 송치했다고 5일 밝혔다. 경찰은 송치 전에 성씨를 소환조사했고, 면허 정지 처분했다고 밝혔다.

경찰은 지난 19일 성씨를 입건했다. 성씨는 지난달 16일 오후 9시쯤 서울 강남구 청담동의 한 명품 매장에서 술을 마신 뒤 자신의 포르셰 차량을 운행한 혐의를 받고 있다. 성씨의 당시 혈중알코올농도 수치는 면허 정지 수준이었다.

성씨는 지난 19일 자신의 유튜브 채널에 해명 영상을 올렸다. 그는 대리기사를 불러서 기다리는 상황이었고, 매장 영업이 끝나서 차를 이동시켜달라는 요청 때문에 직접 운전했다고 해명했다.

성씨는 “매장에서 와인 한 잔만 마신 상태였다. 5초 정도 이동했다”며 “매장 바로 앞에서 (음주) 단속을 하고 있어서 눈으로도 보고 있었으나 취하지 않았고 매장 앞 도로로 이동하는 거라 문제가 없을 거라 생각했다”고 밝혔다. 그는 이어 “5초도 운전하면 안 되지만 발렛 직원분의 부탁에 와인 한 잔은 문제가 되지 않을 거란 생각에 이동한 제 불찰이다”라며 “앞으로 조심 또 조심하겠다”고 말했다. 사과 영상은 5일 현재는 보이지 않는 상태다.

성씨는 2024년 8월 자신의 채널에 ‘충격 음주운전 이재명 망했다’는 제목의 영상을 올렸다. 성씨는 영상에서 “음주운전 하면 딱 떠오르는 게 이재명이다. 고유명사”라며 “이재명 대표하면 음주운전이 떠오른다”고 말했다.