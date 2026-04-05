창간 80주년 경향신문

[단독]‘이재명 망했다’던 유튜버 성제준, 음주운전 송치···면허정지 처분도

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

경찰이 술을 마시고 음주운전을 한 혐의로 유튜버 성제준씨를 검찰에 넘겼다.

성씨는 2024년 8월 자신의 채널에 '충격 음주운전 이재명 망했다'는 제목의 영상을 올렸다.

성씨는 영상에서 "음주운전 하면 딱 떠오르는 게 이재명이다. 고유명사"라며 "이재명 대표하면 음주운전이 떠오른다"고 말했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

[단독]‘이재명 망했다’던 유튜버 성제준, 음주운전 송치···면허정지 처분도

입력 2026.04.05 11:35

수정 2026.04.05 11:38

펼치기/접기
  • 김태욱 기자

  • 기사를 재생 중이에요

경찰이 술을 마시고 음주운전을 한 혐의로 유튜버 성제준씨를 검찰에 넘겼다. 경찰은 성씨에게 면허 정지 처분도 내렸다.

유튜버 성제준씨가 2024년 8월 자신의 채널에 올린 ‘충격 음주운전 이재명 망했다’ 영상 화면 캡처

유튜버 성제준씨가 2024년 8월 자신의 채널에 올린 ‘충격 음주운전 이재명 망했다’ 영상 화면 캡처

서울 강남경찰서는 성씨를 최근 서울중앙지검에 음주운전 혐의로 송치했다고 5일 밝혔다. 경찰은 송치 전에 성씨를 소환조사했고, 면허 정지 처분했다고 밝혔다.

경찰은 지난 19일 성씨를 입건했다. 성씨는 지난달 16일 오후 9시쯤 서울 강남구 청담동의 한 명품 매장에서 술을 마신 뒤 자신의 포르셰 차량을 운행한 혐의를 받고 있다. 성씨의 당시 혈중알코올농도 수치는 면허 정지 수준이었다.

성씨는 지난 19일 자신의 유튜브 채널에 해명 영상을 올렸다. 그는 대리기사를 불러서 기다리는 상황이었고, 매장 영업이 끝나서 차를 이동시켜달라는 요청 때문에 직접 운전했다고 해명했다.

성씨는 “매장에서 와인 한 잔만 마신 상태였다. 5초 정도 이동했다”며 “매장 바로 앞에서 (음주) 단속을 하고 있어서 눈으로도 보고 있었으나 취하지 않았고 매장 앞 도로로 이동하는 거라 문제가 없을 거라 생각했다”고 밝혔다. 그는 이어 “5초도 운전하면 안 되지만 발렛 직원분의 부탁에 와인 한 잔은 문제가 되지 않을 거란 생각에 이동한 제 불찰이다”라며 “앞으로 조심 또 조심하겠다”고 말했다. 사과 영상은 5일 현재는 보이지 않는 상태다.

성씨는 2024년 8월 자신의 채널에 ‘충격 음주운전 이재명 망했다’는 제목의 영상을 올렸다. 성씨는 영상에서 “음주운전 하면 딱 떠오르는 게 이재명이다. 고유명사”라며 “이재명 대표하면 음주운전이 떠오른다”고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글