“최근 3년간 봄철 임산물 채취 중 안전사고 56건 발생”···강원도소방본부 안전수칙 준수 당부

2023~2025년 2명 숨지는 등 사상자 52명 발생

봄철 임산물 채취 중 조난·실족 등으로 인한 안전사고가 이어지자 소방당국이 각별한 주의를 당부하고 나섰다.

5일 강원도소방본부에 따르면 2023년부터 2025년까지 3년간 봄철에 임산물을 채취하던 중 발생한 안전사고는 모두 56건에 달한다.

이로 인해 2명이 숨지고, 50명이 크고 작은 상처를 입었다.

월별로는 4월에 27건, 5월에 29건의 안전사고가 발생했다.

또 2023년 15건, 2024년 18건, 2025년 23건으로 해마다 증가 추세를 보인다.

지역별로는 평창군 10건, 홍천군 9건, 원주시 7건 순으로 나타났다.

사고 유형별로는 조난 23건, 실족 3건, 개인 질환 및 가벼운 부상 각 2건, 채취 중 원인 미상 26건이었다.

지난해 4월 고성지역에서 나물을 채취하던 80대 여성이 실족해 병원으로 옮겨졌고, 같은 해 5월 인제의 한 야산에서는 70대 여성이 나물 채취 중 뱀에 물려 병원으로 이송돼 치료를 받았다.

강원도소방본부는 안전사고를 예방하기 위해서는 입산 전 충분한 정보를 습득하고, 일행과 떨어져 혼자 산나물을 채취하는 일을 자제해야 한다고 당부했다.

오승훈 강원도소방본부장은 “본격적인 임산물 채취가 시작됨에 따라 각종 안전사고가 이어질 것으로 예상된다”라며 “안전수칙을 준수해야 조난 등의 안전사고를 예방할 수 있다”라고 밝혔다.