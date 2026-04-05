‘단돈 1만원’에 야외결혼식 로망 실현···예비부부들 눈독 들이는 광주시청

시, 야외 광장·실내 시민홀 결혼식장으로 대여 주차장 등 편의시설에 구내식당도 이용 가능 작년 8쌍 이용···내달 전남 주민에 확대 개방

결혼식 비용이 급증하고 있는 가운데 ‘1만원’에 야외나 실내에서 결혼식을 올릴 수 있는 광주시청이 예비부부들에게 주목받고 있다.

광주시는 5일 “시청사 잔디광장과 장미정원, 1층 시민홀을 ‘도심 결혼식’ 장소로 개방한 이후 예비부부들의 문의가 이어지고 있다”고 밝혔다.

광주시는 지난해부터 청사가 문을 닫는 주말과 휴일에 광장과 시민홀을 결혼식장으로 대여해 주고 있다. 실외는 하루 1만원, 실내인 1층 시민홀은 2시간에 1만원을 내면 결혼식장으로 사용할 수 있다.

‘하루 1쌍’만 결혼식을 하는 시청은 무료인 넓은 주차장과 화장실 등을 하객들이 편리하게 이용할 수 있다. 꽃장식과 테이블 등 예식 소품은 예비부부들이 직접 준비해 개성 있는 결혼식을 연출할 수 있다.

미리 신청만 하면 구내식당에서 1인 5000원에 4가지 반찬으로 구성된 잔치국수 제공도 가능하다. 구내식당을 이용하지 않을 때에는 야외에서 음식 공급 업체를 이용하면 된다.

지난해 광주시청에서는 8쌍의 부부가 결혼식을 올렸다. 6쌍은 야외광장을 선택했고 2쌍은 1층 시민홀에서 식을 치렀다. 구내식당에서 국수로 피로연을 한 부부도 있었다. 결혼식당 평균 하객 수는 230여명으로 집계됐다. 400명의 하객이 참석한 경우도 있었다.

‘시청 결혼식’을 결정한 이유에 대해 8쌍 중 4쌍은 ‘야외예식 선호’를 들었다. 두 쌍은 ‘작은 예식’을 위해 선택했고 ‘특별한 경험’과 ‘상징성’ 때문에 시청에서 결혼식을 올렸다는 응답도 있었다.

저렴한 가격에 여유롭게 예식을 진행 할 수 있는 시청 결혼식은 올해도 주목받고 있다. 예식일 기준 6개월 전부터 예약할 수 있는데 현재 상반기 4쌍, 하반기 3쌍이 예약했다. 광주시는 ‘전남광주통합특별시’ 출범에 맞춰 오는 5월부터는 전남 주민들도 이용할 수 있도록 했다.

문길상 광주시 총무과장은 “최근 결혼 관련 비용 상승으로 예비부부의 부담이 커지는 가운데 시청사 결혼식장이 합리적인 결혼문화 확산에 이바지할 것으로 기대한다”고 말했다.