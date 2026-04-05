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용산구, 도시 제조업 작업환경 개선···업체별 최대 720만원 지원

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본문 요약

서울 용산구는 오는 24일까지 '도시제조업 작업환경개선 지원사업'에 참여할 지역 내 업체를 모집한다고 5일 밝혔다.

신청 업체를 대상으로 전문기관이 현장의 분진, 조도, 소음, 바닥환경, 안전도 등 작업환경 실태조사를 하고, 6월 서울시 보조금관리위원회 심의를 거쳐 선정 규모를 확정할 예정이다.

지원 대상 업체는 7~11월 간 직접 시공업체를 선정한 후 환경개선 공사를 진행하고, 구는 준공검사 후 지원금을 지급한다.

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용산구, 도시 제조업 작업환경 개선···업체별 최대 720만원 지원

입력 2026.04.05 13:01

  • 주영재 기자

  • 기사를 재생 중이에요

용산구의 2026 도시제조업 작업환경개선 지원사업 안내문. 용산구 제공

용산구의 2026 도시제조업 작업환경개선 지원사업 안내문. 용산구 제공

서울 용산구는 오는 24일까지 ‘도시제조업 작업환경개선 지원사업’에 참여할 지역 내 업체를 모집한다고 5일 밝혔다.

해당 사업은 서울시 공모사업으로, 영세·노후화한 작업장 내 위해요인을 제거하고 설비를 개선해 작업능률을 높이는 게 목적이다. 환경개선 외에도 전문업체의 안전교육과 상담도 함께 지원한다.

지원 대상은 도시제조업 5대 업종인 의류봉제, 기계금속, 인쇄, 귀금속·장신용품, 수제화 업체로 상시 노동자 수가 10명 미만인 소상공인 사업장이다. 선정 시 최대 720만원을 지원한다. 소화기·화재감지기·덕트·공기청정기·냉난방기·작업대·작업의자 등 총 34개 품목 구매에 쓸 수 있다.

신청 업체를 대상으로 전문기관이 현장의 분진, 조도, 소음, 바닥환경, 안전도 등 작업환경 실태조사를 하고, 6월 서울시 보조금관리위원회 심의를 거쳐 선정 규모를 확정할 예정이다.

지원 대상 업체는 7~11월 간 직접 시공업체를 선정한 후 환경개선 공사를 진행하고, 구는 준공검사 후 지원금을 지급한다. 참여 희망 업체는 오는 24일 오후 6시까지 용산구청 지역경제과로 방문하거나, 우편 또는 전자우편으로 제출할 수 있다.

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