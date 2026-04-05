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[속보] “미군, 이란서 격추된 F-15 두번째 탑승자도 구조”

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본문 요약

미군이 대이란 군사작전 중 F-15 전투기 격추로 실종된 병사 1명을 구조했다고 4일 미 정치전문매체 액시오스 등이 보도했다.

액시오스는 이날 정부 소식통 3명을 인용해 미 특수부대가 이란 남서부에서 실종자 구조작전을 완료하고 철수했다고 전했다.

월스트리트저널도 실종자와 구조대 전원이 무사히 이란에서 빠져나왔다고 보도했다.

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[속보] “미군, 이란서 격추된 F-15 두번째 탑승자도 구조”

입력 2026.04.05 13:15

수정 2026.04.05 13:19

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  • 이영경 기자

  • 기사를 재생 중이에요

미국 F-15 전투기. EPA연합뉴스

미국 F-15 전투기. EPA연합뉴스

미군이 대이란 군사작전 중 F-15 전투기 격추로 실종된 병사 1명을 구조했다고 4일(현지시간) 미 정치전문매체 액시오스 등이 보도했다.

전날 F-15 전투기가 격추된 후 날짜로는 이틀, 시간으로는 약 36시간 만에 구조작전을 완료한 것이다.

이로써 전날 이란에서 추락한 미군기 탑승자들이 전원 무사히 구조된 것으로 보인다.

액시오스는 이날 정부 소식통 3명을 인용해 미 특수부대가 이란 남서부에서 실종자 구조작전을 완료하고 철수했다고 전했다.

월스트리트저널(WSJ)도 실종자와 구조대 전원이 무사히 이란에서 빠져나왔다고 보도했다.

소식통에 따르면 미 특수부대는 실종자 구출을 위해 지난 3일 이란에 투입됐고, 이튿날인 이날도 다시 진입해 수색 및 구조작전을 펼쳤다.

이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 실종자가 있는 지역에 병력을 파견해 저지에 나섰으나, 미 공군 전투기는 이란군 진입을 막기 위해 공습을 진행하며 작전을 수행한 것으로 알려졌다.

앞서 알자지라 방송 역시 미국 정부 소식통을 인용해 미군이 이란 현지에서 실종자 구조작전을 수행 중이며, 치열한 교전이 벌어졌다고 보도했다.

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