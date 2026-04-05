구윤철 부총리, GCC 6개국 대사 만나 “에너지 안정 공급” 당부

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 3일 주한 UAE 대사관저에서 걸프협력회의(GCC) 6개 회원국 주한대사들과 만나 중동 현지 상황을 점검하고 향후 경제협력 방안을 논의했다.

재경부에 따르면 이날 면담에는 UAE를 비롯해 사우디아라비아, 카타르, 쿠웨이트, 오만, 바레인 등 6개국 주한대사들이 자리했다.

구 부총리는 “우리나라는 원유의 약 70%를 중동에서 수입하고 있으며, 이 중 95% 이상이 호르무즈 해협을 통과한다”며 “중동전쟁이 장기화될 경우 한국 경제에도 부정적인 영향이 커질 수 있다”고 우려를 표명했다.

이어 “GCC 회원국들이 원유·LNG 등 에너지를 안정적으로 공급하고, 나프타·요소 등 핵심 물자도 차질 없이 수급될 수 있도록 협조해 달라”고 당부했다.

GCC 주한대사들은 “한국은 최우선 파트너”라며 “안정적인 공급을 위해 한국 정부와 긴밀히 소통해 나가겠다”고 화답했다.

양측은 현재의 중동 상황이 해당 지역만의 문제가 아니라 전 세계와 긴밀하게 연결된 사안임을 공유하며 공동 대응 방안을 논의했다. 특히 위기 상황일수록 양측 간 “흔들림 없는 파트너십”이 중요하다는 데 뜻을 같이했다.

아울러 정치적 상황과 무관하게 민간 분야의 비즈니스 협력은 지속적으로 강화해 나가야 한다는 데도 공감대를 형성했다고 재경부는 전했다.

양측은 AI·방산 등 미래 유망 분야에서의 협력이 중요하다는 인식 아래, 더욱 긴밀한 협력 관계를 구축해 나가기로 합의했다.