정부, 한은서 일시 차입 ‘17조원’… 이자비용 77억원

정부가 지난달 석 달 만에 한국은행 일시 차입을 재개한 것으로 나타났다.

한은이 국회 재정경제기획위원회 소속 박성훈 국민의힘 의원에게 5일 제출한 자료를 보면 정부는 올해 3월 한 달 동안 한은에서 17조원을 차입한 것으로 집계됐다.

정부는 지난해 12월 5조원을 빌려 쓴 뒤 올해 1월 전액을 상환했다. 이어 1월과 2월 중에는 추가 대출을 하지 않다가 3월 들어 다시 17조원을 한꺼번에 빌렸다. 3월 중에 빌린 17조원 중 3조7000억원을 상환했지만, 나머지 13조3000억원은 월말까지 미처 갚지 못한 상태다. 이에 따라 정부는 한은에 76억8000만원의 이자를 납부해야 했다.

정부는 지난해 연간 누적 164조5000억원에 달하는 돈을 한은에서 일시 차입하고, 1580억9000만원의 이자를 부담했다. 이는 2024년(173조원)에 이어 역대 두 번째로 큰 차입 규모였다.

한은의 대정부 일시 대출 제도는 정부가 세입의 국고 수납과 세출 집행 간 시차에 따라 발생하는 일시적인 자금 부족을 메우기 위해 활용하는 재정 운영 수단이다. 개인이 시중은행에서 마이너스 통장(신용한도 대출)을 개설해 필요할 때 수시로 자금을 충당하는 구조와 유사하다.

재정 집행과 세수 흐름의 불일치가 커질수록 이용 규모가 확대되는 특징이 있다. 2021년 61조3000억원, 2022년 52조6000억원의 초과 세수가, 2023년 56조4000억원, 2024년 30조8000억원의 세수 결손이 각각 발생했다. 올해는 연초부터 25조원 이상의 초과 세수가 예상된다.

재경부는 “국회에서 정부 자금운용의 탄력성을 부여하기 위해 매년 일시 차입 한도를 설정하고 정부는 한도 내에서 일시 차입을 활용하고 있다”고 설명했다.