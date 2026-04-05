서울시, 기후동행카드 6월까지 월 3만원 환급···“교통비 70% 절감”

중동발 에너지 위기에 대응해 서울시가 기후동행카드 환급 혜택을 한시적으로 도입한다.

서울시는 이달부터 6월까지 3개월간 기후동행카드 30일권 이용자를 대상으로 월 3만원을 환급한다고 5일 밝혔다. 대중교통 이용 활성화로 전 사회적인 에너지 절약 분위기에 동참하기 위해서라고 설명했다.

기후동행카드는 월 일정 금액을 지불하면 대중교통과 따릉이·한강버스 등을 무제한 이용할 수 있는 대중교통 통합정기권이다.

앞서 시는 지난달 26일 기후동행카드 신규 이용자를 대상으로 4월 한달간 충전요금의 10%를 티머니 마일리지로 돌려주기로 했는데, 이번에 교통비 부담을 낮추기 위해 고강도 보완책을 시행하게 됐다.

적용 대상은 4월부터 6월까지 기후동행카드 30일권을 충전해 전액 사용한 서울시민이다. 환급을 받으려면 ‘티머니 카드&페이 홈페이지’에 가입하고 카드를 등록해야 한다.

시는 이용자의 충전·만료 내역을 확인한 후 6월부터 등록 계좌로 월 3만원을 환급할 예정이다. 충전 후 사용을 완료하지 않거나 단기권 이용자, 개인 확인을 할 수 없는 홈페이지 미가입자 등은 환급 대상에서 제외된다.

이번 대책에 따르면 일반권(6만2000원)은 3만2000원, 청년·청소년·두자녀권(5만5000원)은 2만5000원, 저소득·세자녀권(4만5000원)은 1만5000원으로 각각 실질 부담이 낮아진다. 시는 이를 통해 이용자가 평균적으로 약 70% 수준의 교통비 절감 혜택을 받을 수 있다고 밝혔다.

기존에는 일반권 기준 6만2000원을 내야 무제한 혜택이 적용됐으나 이번 조치로 3만2000원만 내면 무제한 혜택을 받을 수 있는 셈이다. 시는 환급 효과로 약 100만명이 대중교통 이용자로 전환될 것으로 예측했다.

오세훈 서울시장은 “고강도 대중교통비 절감 대책으로 시민의 대중교통 이용률을 높이고 에너지 절감에 동참해 고유가를 극복할 수 있도록 하겠다”라고 말했다.