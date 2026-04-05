창간 80주년 경향신문

서울시, 기후동행카드 6월까지 월 3만원 환급···“교통비 70% 절감”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

중동발 에너지 위기에 대응해 서울시가 기후동행카드 환급 혜택을 한시적으로 도입한다.

기후동행카드는 월 일정 금액을 지불하면 대중교통과 따릉이·한강버스 등을 무제한 이용할 수 있는 대중교통 통합정기권이다.

앞서 시는 지난달 26일 기후동행카드 신규 이용자를 대상으로 4월 한달간 충전요금의 10%를 티머니 마일리지로 돌려주기로 했는데, 이번에 교통비 부담을 낮추기 위해 고강도 보완책을 시행하게 됐다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

서울시, 기후동행카드 6월까지 월 3만원 환급···“교통비 70% 절감”

입력 2026.04.05 14:00

  • 주영재 기자

  • 기사를 재생 중이에요

서울 중구 시청역에서 한 시민이 기후동행카드를 사용해 지하철을 이용하고 있다. 경향신문 자료사진

서울 중구 시청역에서 한 시민이 기후동행카드를 사용해 지하철을 이용하고 있다. 경향신문 자료사진

중동발 에너지 위기에 대응해 서울시가 기후동행카드 환급 혜택을 한시적으로 도입한다.

서울시는 이달부터 6월까지 3개월간 기후동행카드 30일권 이용자를 대상으로 월 3만원을 환급한다고 5일 밝혔다. 대중교통 이용 활성화로 전 사회적인 에너지 절약 분위기에 동참하기 위해서라고 설명했다.

기후동행카드는 월 일정 금액을 지불하면 대중교통과 따릉이·한강버스 등을 무제한 이용할 수 있는 대중교통 통합정기권이다.

앞서 시는 지난달 26일 기후동행카드 신규 이용자를 대상으로 4월 한달간 충전요금의 10%를 티머니 마일리지로 돌려주기로 했는데, 이번에 교통비 부담을 낮추기 위해 고강도 보완책을 시행하게 됐다.

적용 대상은 4월부터 6월까지 기후동행카드 30일권을 충전해 전액 사용한 서울시민이다. 환급을 받으려면 ‘티머니 카드&페이 홈페이지’에 가입하고 카드를 등록해야 한다.

시는 이용자의 충전·만료 내역을 확인한 후 6월부터 등록 계좌로 월 3만원을 환급할 예정이다. 충전 후 사용을 완료하지 않거나 단기권 이용자, 개인 확인을 할 수 없는 홈페이지 미가입자 등은 환급 대상에서 제외된다.

이번 대책에 따르면 일반권(6만2000원)은 3만2000원, 청년·청소년·두자녀권(5만5000원)은 2만5000원, 저소득·세자녀권(4만5000원)은 1만5000원으로 각각 실질 부담이 낮아진다. 시는 이를 통해 이용자가 평균적으로 약 70% 수준의 교통비 절감 혜택을 받을 수 있다고 밝혔다.

기존에는 일반권 기준 6만2000원을 내야 무제한 혜택이 적용됐으나 이번 조치로 3만2000원만 내면 무제한 혜택을 받을 수 있는 셈이다. 시는 환급 효과로 약 100만명이 대중교통 이용자로 전환될 것으로 예측했다.

오세훈 서울시장은 “고강도 대중교통비 절감 대책으로 시민의 대중교통 이용률을 높이고 에너지 절감에 동참해 고유가를 극복할 수 있도록 하겠다”라고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글