지난달 외환거래 역대 최대···하루 평균 11원 널뛴 환율

지난달 중동전쟁에 따른 불확실성 속에 원·달러 환율이 출렁이면서 외환시장 거래량도 역대 최고치를 기록했다.

5일 연합인포맥스에 따르면 지난 3월 서울 외환시장의 원·달러 현물환 거래량은 하루평균 139억1900만달러로 집계됐다.

이전까지 하루평균 외환 거래량이 130억달러를 초과한 사례는 미국이 이란의 핵시설을 공습한 지난해 6월(133억2000만달러)과 1470원에 육박하던 환율이 1420원대로 빠르게 내려온 올해 2월(133억100만달러) 단 두 차례뿐이었다.

지난달 외환 거래량이 역대 최대로 늘어난 것은 미국·이란 전쟁 여파로 환율 변동성이 확대된 영향으로 분석된다. 환차익을 노리거나 환차 손실을 줄이기 위한 헤지 물량이 늘어나기 때문이다.

한국은행 경제통계 시스템을 보면 지난달 환율 일일 변동 폭은 평균 11.4원으로 나타났다. 특히 도널드 트럼프 미국 대통령의 중동 관련 발언에 환율이 하루 20~30원씩 출렁였다. 전쟁 발발 이후 첫 거래일인 지난달 3일엔 환율이 26.4원 급등했으나 전쟁이 빨리 끝날 것이라는 트럼프 대통령 발언이 나온 10일엔 26.2원 급락했다. 환율이 종가 기준으로 1500원을 넘은 지난달 19일 이후에도 전쟁의 양상에 따라 널뛰기 장세가 계속됐다.

지난달엔 외환당국도 환율 방어에 적극 나서면서 외환보유액이 39억7000만달러 감소했다. 미국 상호 관세가 발표됐던 지난해 4월(-49억9000만달러) 이후 11개월 만에 가장 많이 줄어든 것이다.

환율은 이달 들어서도 중동 상황에 따라 급등락하고 있다. 지난 1일엔 종전 기대감으로 30원 가까이 떨어졌다가 다음 날인 2일 트럼프의 강경 발언이 나오자 20원가량 치솟았다.

당분간은 중동 정세에 따라 변동성이 커질 수 있다는 전망이 나온다.

김유미 키움증권 연구원은 이날 “중동발 불확실성이 지속될 경우 단기적으로 변동성이 확대될 수 있다”며 “다만 지정학적 리스크가 완화한다는 전제로 2분기 중에는 1400원대로 하락하는 흐름이 전개될 것으로 예상한다”고 말했다.