창간 80주년 경향신문

지난달 외환거래 역대 최대···하루 평균 11원 널뛴 환율

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

지난달 중동전쟁에 따른 불확실성 속에 원·달러 환율이 출렁이면서 외환시장 거래량도 역대 최고치를 기록했다.

이전까지 하루평균 외환 거래량이 130억달러를 초과한 사례는 미국이 이란의 핵시설을 공습한 지난해 6월과 1470원에 육박하던 환율이 1420원대로 빠르게 내려온 올해 2월 단 두 차례뿐이었다.

지난달 외환 거래량이 역대 최대로 늘어난 것은 미국·이란 전쟁 여파로 환율 변동성이 확대된 영향으로 분석된다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

지난달 외환거래 역대 최대···하루 평균 11원 널뛴 환율

입력 2026.04.05 14:19

  • 배재흥 기자

  • 기사를 재생 중이에요

지난 3일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 이날 코스피는 저가매수세 유입에 상승 출발하면서 5300선을 회복했다. 원·달러 환율은 전 거래일 대비 8.9원 내린 1510.8원으로 개장했다. 성동훈 기자

지난 3일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 이날 코스피는 저가매수세 유입에 상승 출발하면서 5300선을 회복했다. 원·달러 환율은 전 거래일 대비 8.9원 내린 1510.8원으로 개장했다. 성동훈 기자

지난달 중동전쟁에 따른 불확실성 속에 원·달러 환율이 출렁이면서 외환시장 거래량도 역대 최고치를 기록했다.

5일 연합인포맥스에 따르면 지난 3월 서울 외환시장의 원·달러 현물환 거래량은 하루평균 139억1900만달러로 집계됐다.

이전까지 하루평균 외환 거래량이 130억달러를 초과한 사례는 미국이 이란의 핵시설을 공습한 지난해 6월(133억2000만달러)과 1470원에 육박하던 환율이 1420원대로 빠르게 내려온 올해 2월(133억100만달러) 단 두 차례뿐이었다.

지난달 외환 거래량이 역대 최대로 늘어난 것은 미국·이란 전쟁 여파로 환율 변동성이 확대된 영향으로 분석된다. 환차익을 노리거나 환차 손실을 줄이기 위한 헤지 물량이 늘어나기 때문이다.

한국은행 경제통계 시스템을 보면 지난달 환율 일일 변동 폭은 평균 11.4원으로 나타났다. 특히 도널드 트럼프 미국 대통령의 중동 관련 발언에 환율이 하루 20~30원씩 출렁였다. 전쟁 발발 이후 첫 거래일인 지난달 3일엔 환율이 26.4원 급등했으나 전쟁이 빨리 끝날 것이라는 트럼프 대통령 발언이 나온 10일엔 26.2원 급락했다. 환율이 종가 기준으로 1500원을 넘은 지난달 19일 이후에도 전쟁의 양상에 따라 널뛰기 장세가 계속됐다.

지난달엔 외환당국도 환율 방어에 적극 나서면서 외환보유액이 39억7000만달러 감소했다. 미국 상호 관세가 발표됐던 지난해 4월(-49억9000만달러) 이후 11개월 만에 가장 많이 줄어든 것이다.

환율은 이달 들어서도 중동 상황에 따라 급등락하고 있다. 지난 1일엔 종전 기대감으로 30원 가까이 떨어졌다가 다음 날인 2일 트럼프의 강경 발언이 나오자 20원가량 치솟았다.

당분간은 중동 정세에 따라 변동성이 커질 수 있다는 전망이 나온다.

김유미 키움증권 연구원은 이날 “중동발 불확실성이 지속될 경우 단기적으로 변동성이 확대될 수 있다”며 “다만 지정학적 리스크가 완화한다는 전제로 2분기 중에는 1400원대로 하락하는 흐름이 전개될 것으로 예상한다”고 말했다.

영문번역(English Translation)
  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글